Apple Watch, i modelli compatibili con watchOS 6

In concomitanza della WWDC19, evento dedicato agli sviluppatori, Apple ha presentato un’anteprima di watchOS 6, sistema operativo che arriverà in autunno nella versione definita per Apple Watch.

Lo scorso anno, presentando watchOS 5, Apple annuncio che questo non sarebbe stato messo a disposizione sull’Apple Watch originale (il modello di primissima generazione). watchOS 6 supporta gli stessi Apple Watch di watchOS 5: Sarà disponibile in autunno come aggiornamento gratuito per Apple Watch Series 1 e successivi e richiederà un iPhone 6s o successivo con iOS 13. watchOS 6 non sarà disponibile sull’Apple Watch originale.

Non è chiaro quali e quanti novità saranno disponibili su tutta la linea di Apple Watch supportati. Come sempre, le funzioni descritte potrebbero subire modifiche e alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutti i territori. A ogni modo watchOS 6 sarà compatibile con gli Apple Watch Series 1, 2, 3 e 4 e per l’installazione sarà richiesto iPhone 6s o modelli seguenti con iOS 13.