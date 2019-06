iOS 13, tutti gli iPhone e gli iPad compatibili

Il mio iPhone e iPad sarà compatibile con la nuova versione di iOS? Questa è la domanda che si fanno molti possessori di dispositivi marchiati mela morsicata ogni volta che viene annunciato un nuovo sistema operativo. Ora Apple, dopo aver annunciato oggi, durante la WWDC 2019, il nuovo iOS 13 e iPadOS 13 e tutte le novità che saranno con essi introdotte, ha pubblicato la lista ufficiale dell’hardware compatibile.

Ecco, di seguito, l’elenco degli iPhone compatibili con iOS 13 e iPadOS13, per verificare se c’è la possibilità, per il proprio dispositivo, di essere aggiornato.

L’aggiornamento ad iOS 13 sarà possibile per chi possiede uno dei dispositivi elencati di seguito:

iPhone XS Max, iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8, iPhone 8 Plus

iPhone 7, iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPod Touch (7a generazione)

Sono esclusi iPhone 5s, iPhone 6, iPod touch 6G, che erano ancora compatibili con iOS 12.

Ecco, invece, gli iPad che possono essere aggiornati ad iPadOS:

iPad Pro (11 pollici), iPad Pro (12.9 pollici) (3a generazione)

iPad Pro (10.5 pollici), iPad Pro (12.9 pollici) (3a generazione)

iPad (5a generazione, 6a generazione)

iPad Mini (5a generazione)

iPad Air (3a generazione)

iPad mini 4

iPad Air 2

iPad Pro (9.7 pollici)

iPad Pro (12.9 pollici)

Esclusi da questo aggiornamento sono iPad mini 2 e 3 e il primissimo iPad Air.

L’annuncio della compatibilità hardware con iOS 13 e iPadOS è stato fatto nella giornata della WWDC 2019, il 3 giugno 2019, durante la quale sono stati presentati i nuovi sistemi operativi di Apple. Il principale è ovviamente iOS 13 che si annuncia come la principale novità dell’anno nel mondo iPhone e iPad ma anche come portatore di importanti novità, superiori a quelle che aveva consegnato iOS 12. Una sintesi delle novità attese e quelle introdotte durante la WWDC 2019 si possono trovare in questa sezione di Macitynet.