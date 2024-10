Quattro lampadine LED luce bianca a meno di 1 €

Pubblicità

Siete alla ricerca di lampadine LED ed economiche? approfittate allora del kit da quattro attualmente in promozione a meno di 1 €, un’offerta imperdibile per fare scorta e dare luce a tutte le stanze di casa.

Queste lampadine rappresentano una scelta ecologica e sostenibile, ottima per chi desidera ridurre i costi energetici senza compromettere la qualità della luce.

La più piccolina è da 3 watt ed emette una luminosità equivalente a quella di 25-30 watt delle tradizionali lampadine a incandescenza, ma sono disponibili anche lampadine da 6, 9, 12, 15 e 18 watt, queste ultime capaci di sostituire lampadine da 150-250 watt con la stessa efficienza.

La luminosità dei vari modelli in promozione varia da 250 a 499 lumen, offrendo così la possibilità di scegliere l’intensità luminosa più adatta alle diverse esigenze.

Inoltre, le lampadine sono disponibili in due tonalità di bianco: bianco caldo (2800-3500K) per creare un’atmosfera accogliente e bianco freddo (6000-6500K) per spazi di lavoro più luminosi e stimolanti.

Siccome le differenze di luminosità e Watt influiscono sulle dimensioni fisiche della lampadine, alleghiamo qui sotto un’immagine riepilogativa che mostra visivamente le diverse misure in base al modello scelto in fase di acquisto:

Con un attacco E27, queste lampadine si adattano a una vasta gamma di lampadari e apparecchi di illuminazione, rendendo l’installazione un gioco da ragazzi.

La loro vita media garantita di 30.000 ore significa che non dovrete preoccuparvi di sostituirle frequentemente, contribuendo ulteriormente a un notevole risparmio economico e a un minore impatto ambientale.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 6 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare l’84% andando a spendere meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

