Questa mini tastiera bluetooth si collega a 3 dispositivi contemporaneamente

Se dovete destreggiarvi tra diversi dispositivi, tra smartphone, tablet e PC, allora questa mini tastiera bluetooth potrebbe davvero fare al caso vostro. Al momento la si acquista a poco più di 35 euro direttamente a questo indirizzo.

La mini tastiera Bluetooth è la soluzione perfetta per coloro che cercano un’esperienza di digitazione comoda e senza problemi su una vasta gamma di dispositivi. Compatibile con iOS e Android per tablet, smartphone, laptop e PC, questa tastiera offre una serie di caratteristiche e specifiche che la rendono un accessorio imprescindibile per chi è sempre in movimento.

La mini tastiera Bluetooth è dotata di supporti nascosti che non solo contengono il dispositivo stesso in modo sicuro, ma permettono di adagiarla sulla scrivania con un angolo di visione ideale per tablet e smartphone. Questo design intelligente migliora significativamente l’ergonomia durante l’uso.

Una delle caratteristiche più innovative è la capacità di collegare contemporaneamente tre dispositivi Bluetooth separati. Questo non solo aggiunge versatilità, ma fornisce anche una maggiore affidabilità nel multitasking.

La custodia in lega di alluminio conferisce a questa tastiera un tocco di pregio, distinguendola da altre tastiere simili in plastica. Con dimensioni aperte di 202.5 x 89.2 x 5.5 mm e dimensioni chiuse di 202.5 x 46.51 mm è estremamente portatile e comoda da trasportare in tasca, zaino, borsa a tracolla o custodie durante i viaggi. Anche perché pesa appena 165 grammi.

I tasti comodi offrono un’esperienza di digitazione naturale e piacevole. Con oltre 50 ore di autonomia per ogni ricarica completa, questa tastiera non vi lascerà mai a secco durante i vostri viaggi.

Potete acquistarla direttamente a questo indirizzo a poco più di 35 euro nella diversa colorazione nera o bianca.