Quest’anno Amazon.it compierà 10 anni durante il Black Friday

Indovinate un po’? Il libro per bambini Il Gruffalò di Axel Scheffler è stato il primo prodotto acquistato su Amazon.it (però nella versione in inglese, The Gruffalo) nel primo giorno della sua attività in Italia. Ovvero dieci anni fa, per l’esattezza il 23 novembre 2010.

Per l’occasione, Amazon ha presentato una panoramica dei prodotti e delle categorie che hanno riscosso maggiore successo tra i clienti in Italia e ripercorre quelli che sono stati i best seller assoluti dell’evento di shopping più atteso della stagione natalizia, il Black Friday, riportando anche la top 10 dei best seller nelle città di Milano e Roma.

Nel corso di questi anni gli acquisti online sono cambiati e si sono evoluti: le categorie al vertice della top 10 dei prodotti più acquistati su Amazon.it sono i libri, l’elettronica di consumo e la casa, protagoniste indiscusse degli acquisti degli italiani durante tutte le edizioni di Black Friday. I libri si posizionano al vertice tra le categorie di prodotto più apprezzate, con i testi per bambini e ragazzi che si rivelano i prodotti bestseller in assoluto.

Nella categoria elettronica gli accessori wireless, bluetooth e per il computer ma anche la componentistica, in particolare le schede di memoria per computer, hanno guadagnato grande popolarità in questo decennio. La categoria casa occupa invece tre posizioni centrali nella classifica delle categorie più popolari, con accessori, home decor e illuminazione a farla da padroni. A seguire, troviamo la categoria prodotti di bellezza e per la cura della persona.

Top 10 categorie di prodotto tra il 2010 e il 2019

Analizzando l’evoluzione dei consumi in queste categorie su Amazon.it nella giornata del Black Friday si nota che, fino al 2015, i clienti hanno ordinato principalmente libri ed elettronica. E’ invece tra il 2016 e il 2019 che l’attenzione dei clienti si sposta anche verso prodotti per la casa e la cura della persona, un cambiamento generato dall’ampliamento della selezione presente su Amazon.it, che nel 2015 vede proprio l’ingresso del negozio dedicato a prodotti di bellezza e cura della persona.

Il 3 novembre è stato anche il compleanno di Amazon Prime Now, che è disponibile in Italia da ormai cinque anni a Milano, mentre a Roma è arrivato nel 2018 e a Torino l’anno scorso. I clienti in Italia lo hanno utilizzato in particolare per le urgenze alimentari o per fare scorta in dispensa: ad oggi i prodotti più acquistati in assoluto su Prime Now nel nostro paese sono stati infatti acqua, uova, banane e latte.

Il Black Friday di Amazon è diventato popolare in Italia a partire dall’edizione del 2013 e da allora ogni anno si conferma l’appuntamento più atteso della stagione sia per gli acquisti natalizi, sia per trovare occasioni tra i prodotti di uso quotidiano. Il prodotto più acquistato in assoluto in tutte le edizioni di Black Friday è la confezione di pastiglie per la lavastoviglie Finish. Segue uno dei dispositivi Amazon più amati, la Fire TV Stick, il media player di contenuti in streaming. Al terzo posto si posizionano gli spazzolini elettrici Oral B Pro. Nella top 5 compaiono inoltre altri due dispositivi Amazon: Echo Dot, l’altoparlante intelligente con Alexa, e l’eReader Kindle Paperwhite.

La classifica registra alcune variazioni nelle singole città. Milano si conferma la capitale della lettura in digitale: Kindle Paperwhite si rivela il prodotto più acquistato in occasione del Black Friday, mentre Roma mette al primo posto la cura della casa, dove il prodotto bestseller sono le pastiglie per lavastoviglie Finish All in 1.

Tra i prodotti più acquistati dai milanesi durante le edizioni di Black Friday, non mancano i prodotti per la cura della casa e la persona: Finish Pastiglie per lavastoviglie conquistano infatti il secondo posto, seguite dagli spazzolini elettrici Oral B Pro. La Fire TV Stick riscuote invece maggiore successo tra i clienti della Capitale, guadagnando per loro la terza posizione in classifica, mentre scende di un gradino nella top 10 milanese. Da contro, Echo Dot (3rd gen) riscatta però la quinta posizione nella classifica meneghina ma scivola in sesta in quella capitolina, dietro al dispositivo di memoria esterna USB Lexar da 64 GB.