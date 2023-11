Raptor IIIF150, smartphone con camera termica quasi a metà prezzo

Volete uno smartphone diverso dal solito? Allora approfittate dell’offerta attualmente in corso sul Raptor IIIF150 che, per poche ore, vi costa quasi la metà.

Come dicevamo non è il solito telefono perché è innanzitutto caratterizzato da una scocca “per uomini duri” che lo rende resistente ad urti e cadute anche senza cover (certificazione MIL-STD-810H); in più sopravvive anche ad immersioni prolungate in acqua, come denotano le due certificazioni IP68 e IP69K secondo cui questo telefono sarebbe praticamente immune alla polvere e resistente alle immersioni in acqua per trenta minuti fino a 2 metri di profondità.

Ha una batteria dall’elevata capacità: ben 10.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 Watt tramite l’alimentatore GaN incluso in confezione, che gli consente di recuperare fino al 50% di energia in soli 30 minuti di ricarica, e che – scrive il produttore – garantirebbe due o tre giorni di autonomia con una sola carica con un uso considerato normale durante il giorno.

Lo schermo è piuttosto grande: 6,8 pollici di diagonale, con una risoluzione pari a 2.460 x 1.080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz che lo renderebbe ottimo anche per i videogiochi. Il motore è un processore MediaTek Helio G99 a otto core e 2.2 GHz affiancato da una GPU Mali-G57 MC2 e ci sono ben 12 GB di RAM e 256 GB di capacità, con la possibilità di aggiungere ulteriore spazio per foto e documenti tramite microSD (fino ad ulteriori 2 TB).

Per quanto riguarda la connettività, naviga in internet in rete 4G, mentre dal lato multimedialità abbiamo una fotocamera posteriore da 108 MP e una anteriore da 32 MP. C’è anche una fotocamera termica, molto utile per vedere anche di notte o individuare rotture e punti di calore al di là delle pareti, risultando così utile anche per ispezioni idrauliche e simili.

Tutto questo viene offerto in un dispositivo spesso appena 15 millimetri e del peso complessivo di 360 grammi, con Android in versione 13 come sistema operativo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 665,88 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 45% andando a spendere soltanto 366,23 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.