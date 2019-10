Razer Seiren Emote, il microfono per streamer con emoticon interattive

Razer annuncia Seiren Emote, il primo microfono per lo streaming dotato di uno schermo per le emoticon. Elemento centrale di questo dispositivo è appunto il display LED a 8 bit basato sull’Emote Engine di Razer, che sincronizza le emoticon facendole interagire con le azioni del pubblico in caso di avvisi, messaggi di chat, nuovi follower, donazioni e altro ancora.

Gli streamer possono così potenziare la loro espressione sul web attraverso centinaia di faccine pre-configurate o che possono personalizzare, aggiungendole o ideandole a piacere: al lancio, gli utenti possono infatti scegliere tra oltre 100 emoticon statiche o dinamiche pre-configurate, oppure caricare le proprie immagini a 8-bit tramite un editor nell’applicazione abbinata.

Da qui si possono configurare le emoticon interattive sullo schermo (con griglia 8 x 8) di Razer Seiren Emote, utilizzare la libreria per salvare le proprie faccine e accedere a diversi controlli per impostare e gestirne i trigger di attivazione, selezionando quale emoticon verrà visualizzata in base alla specifica azione dello spettatore.

Dal punto di vista tecnico e adio, Seiren Emote utilizza un pattern di pickup iper-cardioide che cattura le sottili sfumature della voce, eliminando qualsiasi rumore di sottofondo che potrebbe interrompere la trasmissione. Quello iper-cardioide è uno schema ancora più focalizzato rispetto al cardioide semplice, garantendo così una maggiore riduzione del rumore di fondo.

Nei momenti concitati è facile che il microfono riceva colpi o urti: per evitare rumori indesiderati, il Seiren Emote dispone di un supporto antiurto. E’ dotato inoltre di un collo d’oca intercambiabile che estende l’altezza del microfono, rendendolo abbastanza flessibile da essere posizionato al meglio per poter visualizzare il particolare display.

Razer Seiren Emote è già in vendita sul sito ufficiale al prezzo di 189,99 euro. Maggiori informazioni su Razer qui.