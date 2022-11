realme 10 è l’Android low cost con schermo Amoled a 90Hz e fotocamera 50 MP

Arriva realme 10, il nuovo smartphone della serie dotato di un processore MediaTek G99 e della dotazione di memoria RAM più generosa del segmento: naturalmente c’è sempre un attenzione particolare al posizionamento di listino, anche questa volta piuttosto competitivo.

Per realme 10 il produttore ha scelto una dotazione di RAM base di 8GB espandibile virtualmente a 16 GB al fianco del processore MediaTek G99. In questo modo il brand specifica di aver migliorato le prestazioni del 40% rispetto a realme 9, garantendo un sistema fluido e con meno lag. Le prestazioni della CPU, continua il produttore, sono migliorate del 25%, le prestazioni della GPU sono migliorate del 78% e il consumo energetico complessivo è stato ridotto del 20% grazie alla tecnologia di produzione a 6 nanometri. Il punteggio AnTuTu testato nella variante 8+128GB è di 400.084, il più alto tra tutti gli smartphone sul mercato basati su questo chipset.

Per gli amanti del gaming, realme 10 supporta il gioco PUBG a 40 frame al secondo in modalità bilanciata e offre inoltre un’incredibile autonomia in standby fino a 9,41 ore, garantendo sessioni di gioco fluide e prive di lag.

Per garantire fluidità del sistema, realme 10 offre fino a 8+128 GB, con possibilità di espandere la ROM fino a 1 TB. Gode di un display AMOLED a 90 Hz protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5, mentre a livello di autonomia propone una batteria da 5000 mAh in un corpo sottile da 7,95 mm, con ricarica rapida da 33W per un rapido re-boost da 0 a 50% della batteria in soli 28 minuti.

A livello multimediale realme 10 è dotato di fotocamera da 50MP e fotocamera frontale da 16MP, una delle risoluzioni più alte del segmento, con 50 milioni di pixel e sensore Samsung JN1. Ancora, è dotato di un jack per cuffie da 3,5 mm e un altoparlante UltraBoom al 200%. Sul fronte software, il terminale dotato di realme UI 3.0 basato su Android 12.

Prezzi e disponibilità

realme 10 è disponibile nella versione 8+128GB a 279,99 euro, in promozione di lancio a 249,99 euro fino al 16 novembre. Tutti i terminali del brand su Amazon si acquistano direttamente da qui.