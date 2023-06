Realme 11 Pro Plus 5G, l’unboxing svela un lato B mozzafiato

Appena arrivato sul mercato italiano, Realme 11 Pro Plus è una delle ultime fatiche di realme, uno dei marchi in più rapida crescita nel settore smartphone: questa volta il costruttore prova a stupire con un lato B mozzafiato, almeno nella variante in pelle che vi mostriamo nella nostra galleria fotografica di unboxing.

Questo realme 11 Pro Plus 5G presenta un ampio display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate fino 120Hz, un rapporto schermo scocca del 93,65%, e una luminosità di picco di 950nit.

Al suo interno è equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 7050: su prrestazioni ed esperienza di utilizzo parleremo in modo più approfondito nella recensione in arrivo.

Il terminale nella versione in prova mette a disposizione 12GB di memoria RAM e 512GB di spazio di archiviazione interna. Le altre caratteristiche le approfondiremo in un successivo articolo di prova, ma giusto per stuzzicare la vostra attenzione, anticipiamo del supporto alla ricarica da 100W.

Anche se il packaging è di dimensioni contenute, in realtà al suo interno non mancano le sorprese. Il primo box giallo con cui l’utente viene a contatto nasconde al suo interno, oltre alla manualistica di rito, anche una piacevole sorpresa: una cover morbida trasparente.

Si tratta di un’aggiunta che rende la dotazione più completa, così che sin da subito sarà possibile utilizzare il dispositivo con una protezione per il retro. Fortuna che è trasparente, altrimenti non ci sarebbe neppure da prenderla in considerazione, considerando il raffinato lavoro di design che è stato fatto sul retro del terminale. Sul frontale, invece, è pre applicata una pellicola dalla casa madre.

L’unboxing mette in evidenzia, per quanto riguarda il frontale, l’ampio schermo AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. ma è il retro che lascia davvero incantati.

Nella versione in prova, infatti, la scocca posteriore in pelle vegana è il risultato della collaborazione tra realme Design Studio e Matteo Menotto, ex designer di stampa per GUCCI.

Si evince certamente una lavorazione premium che pochi smartphone possono vantare, o hanno vantato in passato. Per questa collaborazione Matteo Menotto ha creato un look che si ispira all’estetica urbana e fashion di Milano al design degli smartphone realme 11 Pro. In particolare, la versione verde in prova richiama anche la natura.

Cosa contiene la confezione di vendita

All’interno del box di vendita, oltre al dispositivo, e ai manuali, è presente anche la cover trasparente. Graditissima la presenza dell’adattatore da muro da ben 100W, che assicura una ricarica fulminea. Non manca, naturalmente, il cavo di ricarica dedicato USB USB-C.

Sul retro del terminale, oltre alla pelle vegana, spicca anche un modulo camera ben equipaggiato, almeno dal punto di vista della camera principale, che in questo caso è da 200 MP.

Il set di camere non è contenuto nella classica sporgenza a semaforo, bensì in un grosso anello circolare, che richiama il design tipico degli smartphone Huawei.

Nell’attesa della recensione completa vi ricordiamo i prezzi di vendita degli ultimi due terminali del marchio.

Realme 11 Pro Plus 5G, prezzo e disponibilità

Il nuovo terminale Realme, insieme alla variante standard, è disponibile per l’acquisto su Amazon. Sia la versione nera, che quella in pelle vegana bianca, costano 469 euro, nella variante 12+512 GB di memoria.

E’ disponibile anche il modello standard, non Plus, a 339 euro.