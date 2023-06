Google monopolizza la pubblicità online, la denuncia di Gannet

Gannett, un editore di notizie accusato di condotta monopolistica, ha intentato una causa contro Google per comportamento monopolistico. Si tratta dell’ultima di una serie di cause legali contro il gigante delle ricerche e ripropone molti degli argomenti esposti dal Dipartimento di Giustizia nella sua seconda causa contro Google, presentata all’inizio di quest’anno.

Gannett è il più grande editore di notizie degli Stati Uniti. Il CEO di Gannett, Mike Reed, ha dichiarato a CNBC:

Google ha monopolizzato il commercio nel mercato a suo vantaggio e a discapito degli editori, dei lettori e di tutti gli altri. La pubblicità digitale è la linfa vitale dell’economia online. Senza una competizione libera e leale per gli spazi pubblicitari digitali, gli editori non possono investire nelle loro redazioni

Gannett, che possiede USA Today e vari giornali locali, sostiene che Google abbia un controllo eccessivo sul settore della pubblicità online, il che avrebbe portato a una diminuzione delle spese pubblicitarie nonostante l’aumento dei lettori online. Il fulcro della denuncia è che Google possiede il più grande scambio pubblicitario e il più grande server pubblicitario, entrambi acquisiti anziché sviluppati internamente, e che questa situazione abbia portato a una diminuzione dei ricavi del settore.

In una dichiarazione a Engadget, Google ha sottolineato che i suoi servizi sono popolari perché sono i migliori e non a causa di una mancanza di concorrenza. Dan Taylor, Vicepresidente di Google Ads, precisa:

Queste affermazioni sono semplicemente false. Gli editori hanno molte opzioni tra cui scegliere quando si tratta di utilizzare tecnologie pubblicitarie per monetizzare, e in effetti, Gannett utilizza diverse decine di servizi pubblicitari concorrenti, incluso Google Ad Manager. Inoltre, quando gli editori scelgono di utilizzare gli strumenti di Google, mantengono la stragrande maggioranza dei ricavi. Dimostreremo in tribunale come i nostri prodotti pubblicitari siano vantaggiosi per gli editori e li aiutino a finanziare i loro contenuti online

Google evidenzia anche che un editore di grandi dimensioni in media utilizza sei diverse piattaforme per vendere annunci sui propri siti web, mentre gli inserzionisti e le agenzie di comunicazione utilizzano oltre tre piattaforme per acquistare annunci.

Chi è Gannet

Tuttavia, le accuse di Gannett sono simili a quelle del Dipartimento di Giustizia, che ha intentato una causa a gennaio (insieme a otto stati) per smantellare l’attività pubblicitaria di Google.

Gannett non è nuova ad accuse di monopolio. Nonostante sia un’azienda con oltre 116 anni di storia, è stata acquisita da New Media Investment Group e si è fusa con GateHouse Media (prendendo il nome Gannett) nel 2019.

Dopo la fusione, Gannett ha licenziato oltre la metà della sua forza lavoro e chiuso numerosi giornali locali. Secondo Nieman Lab, nel periodo immediatamente successivo all’acquisizione, Gannett “possedeva 261 giornali quotidiani e 302 settimanali”. “Alla fine del 2022, questi numeri erano scesi a 217 giornali quotidiani e 175 settimanali”, anche se alcuni di questi erano dovuti alla vendita di giornali a acquirenti locali.

Inoltre, l’azienda è passata da circa 25.000 dipendenti al momento dell’acquisizione a 11.200 secondo l’ultimo rapporto presentato.

