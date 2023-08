Recensione smartphone OPPO Reno10 Pro 5G, foto di qualità ad un prezzo da fascia media

I terminali OPPO non sono più una novità nel panorama degli smartphone Android, ed anzi sono ormai entrati nelle grazie degli utenti. In altri termini non hanno più bisogno di presentazioni, in particolari quelli della serie Reno, che nel corso degli anni ha posto l’accento sul settore fotografico, mantenendo le caratteristiche tecniche in altri reparti di tutto rispetto. In questo articolo mettiamo alla prova OPPO Reno10 Pro 5G. Ecco cosa ne pensiamo.

Design

Anzitutto il design, settore in cui ormai si fa davvero fatica a vedere qualcosa di originale. In effetti, da questo punto di vista, OPPO Reno 10 Pro non fa nulla per sembrare originale. Attenzione, non vuol dire che il lato estetico di questo terminale sia insufficiente. Tutt’altro. Il dispositivo è molto chic e ha delle linee di tutto rispetto, ma a guardarlo (soprattutto dal frontale) sembra richiamare molti altri dispositivi già presenti sul panorama.

Questo Oppo Reno10 Pro prosegue nel design curvo introdotto con il Reno 8T. Anche se c’è chi continua a preferire il fattore di forma piatto, questa scelta curva rende più comoda l’impugnatura del terminale e conferisce comunque un aspetto maggiormente premium.

Questo anche grazie ai bordi del telefono che presentano una finitura metallica. Questo conferisce un aspetto ancor più elegante, anche se l’assenza in confezione di una cover protettiva, potrebbe portare a notare piccoli graffi sui bordi.

Se la parte frontale non è poi così originale, ci pensa il retro a dare maggiore personalità al dispositivo. In effetto, il rialzo per la fotocamera è pressoché inedito, non sporge in modo fastidioso e ben si armonizza con il resto della scocca.

Passando ai lati, il pulsante di accensione si trova sul lato destro, mentre il lato sinistro ospita i tasti del volume. Presenta anche un trasmettitore IR, che non guasta mai. Nella parte inferiore c’è una porta di ricarica USB-C accanto al vassoio della scheda SIM che può ospitare due schede SIM nano.

Nel complesso, se dovessimo descrivere esteticamente il Reno10 Pro, ne parleremmo come un porto sicuro: non così originale o rivoluzionario, ma una scelta che certamente non dispiacerà ai più, trattandosi di un terminale assolutamente elegante.

Display

Il display del Reno 10 Pro è di altissima qualità. Si tratta di una unità OLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 2412X1080 pixel e una luminosità buona, ma non record, di 950 nit.

Trattandosi di un display curvo non mancano i consueti pro e contro. Tra i primi si è già detto: ottima impugnatura, che sembra “rimpicciolire” le dimensioni dimensioni del terminale. Tra i contro non possiamo non citare i tocchi occasionali, che non mancheranno durante l’uso quotidiano.

Il display integra il sensore di impronte digitali ottico: funziona in modo affidabile e senza errori, il che è lodevole, ma non è tra i più veloci in commercio.

Dove lo schermo brilla davvero è nell’esperienza di visione, specialmente quando abbinato al refresh rate di 120Hz. In questo caso il dispositivo offre un’esperienza più fluida per il gaming e lo scroll dei contenuti. Naturalmente, è possibile scegliere tra il refresh rate standard di 60Hz e 120Hz, ma il consiglio è di optare per quest’ultimo, in barba ad un consumo di energia maggiore. Lo smartphone supporta, poi, anche le tecnologie HDR 10 e 10+, consentendo di godere di contenuti HD su app come Amazon Prime.

A proposito di contenuti multimediali, l’unico compromesso è quello di avere uno speaker mono. Non si com sulla qualità del suono. L’impianto stereo degli altoparlanti assicura un’uscita potente, ma anche a volumi bassi il suono mantiene un buon livello di dettaglio.

Prestazioni e uso quotidiano

L’Oppo Reno 10 Pro 5G è dotato del chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G SoC. Non è nuovissimo, ma si tratta di un chipset collaudato e tra i più affidabili. Certo, il prezzo risulta essere particolarmente elevato rispetto al processore installato, ma non se si guarda al reparto fotografico, come si vedrà più avanti.

Come previsto, infatti, lo smartphone offre prestazioni certamente interessanti, tanto che nell’uso quotidiano non si avvertono lago rallentamenti. Questo, probabilmente, anche grazie ai 12 GB di RAM LPDDR5, che possono ulteriormente espandersi virtualmente, utilizzando lo spazio di archiviazione libero. Nel 99% dei casi, tuttavia, non sarà neppure necessario.

Parlando delle prestazioni non si può che rimanere soddisfatti del dispositivo, a patto di non leggere – ricordiamo – il numero sul processore. Nell’uso quotidiano la maggior parte degli utenti non incontrerà problemi di sorta. Le specifiche e le prestazioni reali del Reno10 Pro 5G potrebbero addirittura essere eccessive per tutto gli utenti base, che non spingono i limiti del terminale, lasciandosi andare ad attività standard, senza installare giochi pesanti.

Tutte le app di maggiore interesse per gli utenti, da quelle di messaggistica ai social, dalla mail alla navigazione in rete non desteranno il minimo problema. Tutto scorre in modo fluido e senza fastidiosi lag. Anche il reparto giochi, comunque, è di prim’ordine: durante le nostre prove non abbiamo avuto alcun problema ad installare la classica suite di giochi, che va da Clash Royal ad Asphalt 9, passando per tutta una serie dei giochi casual che puntualmente popolano le prime dieci posizioni del Play Store.

Il merito di questa fluidità è in parte da attribuirsi al sistema di raffreddamento a vapore ultra conduttivo che aiuta a mantenere la temperatura bassa del dispositivo, anche durante il gioco. Ovviamente, nel caso di giochi pesanti, che richiedono un grande sforzo di processore e GPU, soprattutto con le temperature tropicali del periodo estivo, si potrebbero avvertire leggeri cali di frame.

Fotocamere

Oppo Reno 10 Pro 5G vanta una configurazione a tripla fotocamera nella parte posteriore. Include un sensore primario Sony IMX890 da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, accanto ad un sensore ultrawide Sony IMX355 da 8MP con obiettivo ultrawide da 112 gradi. La terza fotocamera più pubblicizzata è la lente ritratto teleobiettivo da 32MP, che è un sensore Sony IMX709, con apertura f/2.0, zoom ottico 2X e zoom digitale 20X.

Il sensore primario da 50MP scatta immagini davvero soddisfacenti. Anche in condizioni di scarsa illuminazione ogni piccolo dettaglio è chiaramente visibile. Oltre ai dettagli, le immagini hanno colori e nitidezza accurati. Inoltre, il supporto OIS funziona davvero bene e anche nel caso di scatti o video con mani tremolanti il risultato sarà sempre ottimale.

Le foto scattate all’aperto presentano colori e texture eccellenti e anche se a volte potrebbero sembrare eccessivamente nitide, il prezzo del terminale rende questi scatti impareggiabili.

Anche con la camera ultrawide si ottengono buoni risultati. I dettagli di queste foto sono ancora buoni, anche se ovviamente si noterà un po’ di distorsione ai bordi, soprattutto se si decide di ingrandire l’immagine. I dettagli, comunque, si conservano in modo sufficiente anche quando si sceglie di scattare con zoom 5x.

I ritratti di questo terminale sono davvero il punto forte. Sebbene manchi la MariSillicon X NPU presente sul modello Pro Plus, il risultato è veramente ottimo.

Per quanto riguarda la fotocamera anteriore, c’è un sensore RGBW da 32MP nella parte frontale, una lente Sony IMX709 con apertura f/2.4. C’è anche l’autofocus che si assicura che l’attenzione rimanga sul soggetto durante la registrazione di un video.

Lato video, Oppo Reno 10 Pro 5G consente la registrazione video in 4K a 30 fps, tuttavia, la registrazione video in Full HD può essere effettuata a 60 fps e la registrazione HD può essere effettuata sia a 60 fps che a 30 fps. Con il sensore per selfie, la registrazione video può essere effettuata a 30 fps in risoluzione FHD.

Autonomia

Un plauso va fatto certamente al reparto batteria di questo Oppo Reno 10 Pro. E’ dotato di una batteria da 4600mAh con supporto per la ricarica rapida da 80W. Il caricatore da 80W è incluso nella confezione insieme a un cavo USB di tipo C.

Il dispositivo vi condurrà a fine giornata senza alcun problema, con un 20% quasi di carica residua. Il supporto alla ricarica rapida, garantirà il passaggio dallo 0 al 100% in appena mezzora, anche grazi al chip di gestione dell’alimentazione SuperVOOC S, per una ricarica sicura.

Conclusioni

Oppo Reno 10 Pro 5G è uno smartphone che offre un’esperienza complessiva soddisfacente. A partire dal AMOLED ottimo, per finire ad una velocità di ricarica invidiabile.

Dove eccelle, per la fascia di prezzo, è il reparto camera. Mentre la maggior parte degli smartphone in questo budget offre un obiettivo per selfie da 16MP, Reno 10 Pro ne ha uno da 32MP. Il chipset, come detto, è affidabile, ma leggermente datato.

Reno10 Pro assicura un’esperienza assolutamente completa ed appagante, a patto di non considerare il prezzo di listino. Su questa fascia di prezzo sono davvero tanti i competitor. E’, però, il prezzo da pagare se si vuole avere un camera phone superiore in questa fascia media.

PRO

Esteticamente valido…

Reparto fotografico ottimo per la fascia di prezzo

Autonomia e ricarica

Prestazioni nel quotidiano buone…

CONTRO

…ma non originale

…ma processore datato

prezzo di listino elevato

Prezzo e disponibilità

Si acquista su Amazon a 649 euro, direttamente a questo indirizzo.

Il prezzo di listino ufficiale è mitigato da una consistente offerta estiva di Oppo: dal 17 Luglio al 31 Agosto con l’acquisto di un OPPO Reno 10 Pro si ricevono in omaggio le cuffie Oppo ENCO Air3 Pro, Oppo Band 2, una cover e un supporto auto (dal valore di circa 150 €) una volta registrati sul sito Oppo.