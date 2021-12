AirPods, le spedizione calano del 30% nel terzo trimestre

Il mercato degli auricolari completamente wireless, siglati TWS, rimane sostanzialmente invariato tra il secondo e terzo trimestre 2021 con una crescita solamente dell’1,3%: in questo periodo le spedizioni di AirPods e Beats segnano un deciso calo del 30% attribuito all’attesa degli utenti per il rilascio dei nuovi AirPods di terza generazione, ciò nonostante Apple continua a dominare il settore.

La quota di mercato della multinazionale di Cupertino è del 24,6%, ottenuta con la spedizioni di 17,8 milioni di unitò, in forte diminuzione rispetto al 37,6% registrato nello stesso periodo del 2020. Il grande vantaggio detenuto da Apple non concede variazioni nella classifica dei costruttori più importanti.

Infatti, anche se le spedizioni AirPods calano del 30%, il secondo costruttore Samsung ottiene una quota di mercato del 12%, in miglioramento rispetto al 10,8% del 2020, ma sempre la metà circa della quota di Cupertino. La prestazione di Samsung è dovuta alla buona accoglienza di Galaxy Buds2, alle vendite dei nuovi modelli JBL (qui trovate la recensione di macitynet degli ottimi JBL Live Pro+), oltre che dai dispositivi introdotti da tutti i marchi audio gestiti dalla controllata Harman.

Al terzo posto troviamo Xiaomi con il 6,8%, seguita dalla società indiana boAt che per la prima volta rientra nei cinque costruttori top al mondo con una quota di mercato del 3,8%, identica a quella guadagnata da Edifier. Tutti gli altri marchi e costruttori valgono il 49% del mercato globale degli auricolari completamente wireless.

In termini assoluti secondo i dati di Canalys il settore ha registrato spedizioni per 72,2 milioni di unità, in leggero aumento dell’1,3% rispetto ai 71,3 milioni spediti nel terzo trimestre del 2020. Gli analisti prevedono il ritorno a una forte crescita nel quarto trimestre in corso, soprattutto per Apple grazie all’inizio delle spedizioni dei nuovi AirPods di terza generazione.

