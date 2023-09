Le novità Cellularline di IFA 2023: dall’audio ai caricatori GAN, dagli accessori NEWRBAN a quelli per iPhone 15

Non poteva mancare nel nostro tour degl stand di IFA 2023 la visita a quello di Cellularline, l’azienda di Reggio Emilia leader in Europa nel settore degli accessori per tablet e cellulari che abbraccia tutti i canali distributivi e conferma la sua crescita con gli ultimi acquisti e accordi di aziende del settore: i suoi prodotti sono distribuiti in 60 paesi grazie all’azione di oltre 240 dipendenti

Fa parte di questa espansione l’acquisizione di Peter Jäckel GmbH, azienda tedesca specializzata nella consumer electronics con una radicata presenza nel territorio con il conseguente rafforzamento del team tedesco di Cellularline e la crescita della sue rete commerciale.

Peter Jäckel si unisce ai marchi Ploos, AQL, Music Sound, Interphone, Nova e Skross per abbracciare una produzione a tutto campo con prodotti pensati per venire incontro alle esigenze di base ed evolute degli utenti nel campo dell’audio personale, della carica di dispositivi elettronici, dei supporti da viaggio e da casa per cellulari e tablet e, con il nuovo marchio NEWRBAN, degli accessori per la mobilità sostenibile anche per permettere agli utenti di adeguarsi alle nuove richieste normative.

Ma andiamo in ordine compiendo una sorta di piccolo viaggio virtuale all’interno dello stand di IFA 2023 senza prima scordarci di far notare la nuova disposizione dell’allestimento che quest’anno prevedeva una grande anteprima dei prodotti con uno spazio esterno più ricco e con i nuovi marchi in evidenza.

Cominciamo dall’audio con Music Sound, marchio strategico per prodotti dal prezzo aggressivo che rinnova completamente il proprio visual e presenta diverse novità di prodotto, trasformandosi in brand per i più giovani e andando a presidiare il mercato audio come un’alternativa ai prodotti basici e monocromatici attualmente in commercio.

Grande spazio anche agli auricolari soprattutto nel nel segmento dei TWS (true wireless) che rappresenta una forza trainante nel mercato e che si evolve con nuove tipologie di ascolto.

Supporti, case e alimentatori GAN II

Tra le tante novità presentate a IFA, particolare è stato dato alla tecnologia di ricarica GaN: grazie alle nuove linee contraddistinte da consistenti aumenti del wattaggio, Cellularline è in grado di offrire prestazioni di ricarica ancor più potenti ed efficienti.

Custodie per iPhone 15 e 15 Pro

Le custodie già pronte per i nuovi iPhone 15 preferiscono lasciare in evidenza il colore originale e replicano il magnete del magsafe senza rinunciare a dettagli sulla sicurezza per proteggere le fotocamere e lo smartphone da cadute ed urti. Ovviamente le cover possono essere accessoriate con una miriade di prodotti compatibili Magsafe.

Accessori per la mobilità sostenibile

Tra i grandi protagonisti dello stand c’era il nuovo brand dedicato alla mobilità sostenibile, Newrban che abbiamo potuto apprezzare nella visita di qualche mese fa a Reggio Emilia: una serie di prodotti ed accessori non solo per portare i dispositivi smart su bici e monopattini ma anche caschi, luci, accessori per mettersi in regola con il codice della strada, sistemi di protezione e sicurezza o di trasporto cose come zaini e borse da monopattino.

Per informazioni dettagliate su tutti i prodotti Cellularline vi rimandiamo al sito dell’azienda. I suoi prodotti sono disponibili anche su Amazon.