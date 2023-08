Redmi Pad SE è il nuovo tablet economico di Xiaomi

Xiaomi ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano di Redmi Pad SE, il tablet indicato come in grado di soddisfare le esigenze di utenti che cercano un prodotto conveniente per il lavoro, ma anche per il tempo libero.

Redmi Pad SE vanta un display FHD+ (1920 x 1200 pixel) da 11″ con rapporto di visualizzazione 16:10, contrasto di 1500:1, luminosità del display pari a 400 nit (che promette un’esperienza visiva “affidabile sia in ambienti interni che all’esterno”, anche in piena luce solare).

La frequenza di aggiornamento arriva a 90Hz ed è regolata automaticamente a 30/48/50/60/90Hz a seconda della situazione effettiva, e gli utenti possono passare manualmente da 60Hz a 90Hz (quest’ultima disponibile solo per le app e i giochi supportati).

Tra le peculiarità da segnalare, una modalità lettura aggiornata con le modalità Classic e Paper dedicate. Per quanto riguarda l’audio, Redmi Pad SE è dotato di Dolby Atmos e Hi-Res Audio che supportano i quattro altoparlanti, promettendo qualità sonora in grado di “ricreare un’esperienza cinematografica”.

Il SoC è uno Snapdragon 680, la memoria LPDDR4X e lo spazio di archiviazione eMMC 5.1, non manca slot per SD card fino a 1 TB e c’è il jack audio. La fotocamera posteriore è da 8MP f/2.0 in grado di registrare filmati a 1080p a 30 frame al secondo, quella frontale è una 5 MP f/2.2. La batteria è da 8000 mAh e si ricarica via USB-C.

Il design unibody in lega di alluminio è indicato come resistente e comodo in mobilità, con un peso di 478g. Condividendo un design simile a quello della popolare serie Redmi Note 12, Redmi Pad SE è disponibile in tre colori: Lavender Purple, Graphite Gray e Mint Green.

Redmi Pad SE sarà disponibile all’acquisto dal 25 agosto, nelle tre colorazioni Lavender Purple, Graphite Gray e Mint Green, e nella configurazione unica da 4GB+128GB, a partire da 219,90€ presso vari rivenditori, Amazon incluso. Sono previsti gli sconti di lancio (dal 25 agosto all’8 settembre su Amazon) Redmi Pad SE sarà acquistabile a 199,90€.