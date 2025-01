Riposa in pace Apple Vision Pro, produzione cessata

Pubblicità

La produzione di Apple Vision Pro è cessata. La chiusura delle linee di assemblaggio di quello che doveva essere un prodotto rivoluzionario capace di aprire la strada ad un nuovo fenomeno nel campo delle innovazioni della Mela ma che invece è naufragato tra problemi di vestibilità e di peso, mancanza di contenuti, costi elevati, viene anticipato da The Information, un sito americano molto qualificato giornalisticamente.

Secondo the Information la produzione del visore (che noi abbiamo provato qui) è stata decisa dopo un precedente passaggio avvenuto a fine ottobre quando il numero di unità ordinate era già stato ridotto al minimo dopo un lancio già molto sotto le aspettative.

Magazzini pieni di pezzi inutilizzati

Da allora non ci sono stati segnali di ripresa degli ordinativi, neppure dopo l’apertura di nuovi mercati e l‘entusiastico abbraccio di alcuni influenti “early adopters” e dimostrazioni d’uso interessanti, di qui la decisione di cessare del tutto la costruzione di nuove unità. Quelle nei canali sarebbero infatti sufficienti alla domanda prevista per tutto il 2025.

Il giornale cita anche alcune cifre. A ottobre Luxshare, l’azienda che ospita le linee di assemblaggio di Vision Pro, mandava ad Apple 1000 unità al giorno, la metà di quelle che produceva al picco della domanda.

Sempre secondo The Information, molti costruttori di componenti avrebbero i magazzini pieni di pezzi destinati al Vision Pro in quantità che potrebbero essere quantificate iin decine di migliaia. Per questo alcune fabbriche avrebbero addirittura cessato la produzione a maggio dopo essere state avvertite da Apple della bassa domanda del visore. Complessivamente sarebbero stati prodotti circa 500 o 600mila visori in tutto.

Venduto un sesto delle unità previste

Ricordiamo che Apple aveva previsto di vendere tre milioni di Vision Pro, un numero di per sé già infinitesimale rispetto ad altri prodotti Apple ma che nonostante questo era stato ridotto subito dopo il lancio a 900mila.

Saremmo quindi a circa un sesto delle previsioni iniziali e alla persino alla metà di quelle stimate già dopo avere capito che il mercato era sostanzialmente indifferente ad un dispositivo come quello immaginato da Apple. Comprensibile che i magazzini strabocchino di componenti non utilizzate.

Va anche precisato che le linee di assemblaggio del Vision Pro non sono state smantellate. È possibile che possano riprendere vita se Apple decidesse, come dicono alcune fonti di rilasciare una versione modestamente aggiornata con qualche variazione nel design fisico (molto criticato da alcune parti) un nuovo processore e dopo avere abbandonato l’idea di un nuovo modello.

Vision Pro 2 come iPhone 13 mini

Questo potrebbe essere utile ad ammortizzare i costi di sviluppo ed ingegnerizzazione oltre che smaltire le decine di migliaia di componenti che giacciono nei magazzini di fornitori, alcuni dei quali hanno cessato la produzione già a maggio in conseguenza della scarsa domanda.

Scelte simili sono state fatte per altri prodotti che non hanno raccolto l’interesse dei clienti, come ad esempio iPhone mini 12 che ha avuto un successore solo per smaltire le componenti in eccesso, successore (iPhone 13) che è stato poi anche l’ultimo della sua specie, cosa che potrebbe accadere anche a Vision Pro, ma con una differenza: la quantità di risorse economiche e di capitale umano che a quale punto sarebbe stato sprecato nello studio del visore non è neppure lontanamente paragonabile al costo di ricerca e sviluppo di iPhone 12 mini.

Tra le novità del nuovo modello potrebbero esserci funzioni di Apple Intelligence (di cui è privo) e l’utilizzo di una versione specifica del nuovo processore M5. Il lancio del Vision Pro 2 potrebbe essere prevista per fine 2025 o inizio 2026.

Futuro in grigio anche per la versione economica

Non sembra però che le attese per un mirabolante successo del Vision Pro (che in molti avevano ritenuto fin da subito esagerate anche sulla base dell’interesse basso per tutti i concorrenti fin qui rilasciate) in questa o future versioni potranno mai diventare realtà.

La prova è che Apple avrebbe ridotto sensibilmente le sue aspettative persino sulla versione economica del visore di realtà virtuale e mista. In base a quanto riferisce ancora The Information i vertici di Cupertino avrebbero avvertito i partner di prepararsi a produrre 4 milioni di unità, la metà di quanto agli albori ci si attendeva avrebbe venduto nella sua vita commerciale il molto più costoso Apple Vision Pro.