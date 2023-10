La ricarica wireless BMW distrugge il chip per Apple Pay di iPhone 15?

Utenti di veicoli BMW e iPhone 15 Pro attenzione: è meglio evitare di ricaricare questo modello di iPhone con la piattaforma wireless che avete nell’abitacolo: pena un potenziale dire addio alle funzioni Apple Pay.

Lo riferisce il sito statunitense Macrumors evidenziando i problemi in cui sono incorsi alcuni iPhone 15 Pro costretti a cambiare il telefono dopo avere scoperto che il chip NFC (quello che, tra le altre cose, serve appunto per Apple Pay), ha smesso di funzionare dopo avere collocato il telefono nel vano per la ricarica wireless dei veicoli BMW.

Al momento non ci sono conferme precise al proposito ma apparentemente una serie di possessori del nuovo modello hanno riscontrato l’inconveniente e lo attribuiscono al sistema di ricarica. Una volta che gli specialisti Apple hanno verificato che l’incapacità di attivare Apple Pay per un malfunzionamento del chip e sostituito il telefono con uno nuovo, il problema si è riproposto: un secondo e poi anche un terzo iPhone 15 Pro, si apprende dai forum du MacRumors, è stato danneggiato e il chip reso inservibile.

Il problema si manifesta con il passaggio alla modalità ripristino di iPhone 15 Pro. Una schermata bianca viene seguita da un messaggio che riferisce l’impossibilità di attivare Apple Pay.

Nell’iPhone il chip NFC è sfruttato per Apple Pay e per aggiungere la chiave dell’auto all’app Wallet consentendo di usare iPhone o Apple Watch per bloccare, sbloccare e mettere in moto l’auto.

Le lamentele sembrano provenire principalmente da utenti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, ma non è da escludere che il problema si verifichi anche con iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Anche se non è detto che il problema sia universale e riferibile a tutti i veicoli BMW (ad esempio quelli europei potrebbero utilizzare un differente pad di ricarica), in attesa di capire cosa succede, chi ha una BMW con predisposizione per ricarica wireless (il pad che consente una ricarica senza fili e un collegamento induttivo all’antenna esterna) dovrebbe usare la massima cautela se ha questo sistema di ricarica a bordo.