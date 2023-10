La F1 su Apple TV Plus, pronta un’offerta impossibile da rifiutare

Apple potrebbe lanciare un’offerta miliardaria per accaparrarsi i diritti della Formula 1. Lo dice Business F1 Magazine riferendo di trattative per portare i gran premi in esclusiva su Apple TV+.

Secondo indiscrezioni, la proposta di accordo non è stata fatta, ma Apple è seriamente intenzionata a preparare qualche cosa che sarebbe impossibile da rifiutare. Si parla di diritti per un valore di 2 miliardi di dollari l’anno, quasi il doppio di quanto attualmente offerto per i diritti televisivi a livello globale per questo sport.

In base alle voci, almeno inizialmente, non si tratterebbe di diritti esclusivi ma del 25%. Nel giro di cinque anni, ma mano che scadranno i contratti degli attuali concessionari dei diritti di immagine (in Italia sono di Sky fin al 2027) Apple arriverà al 100% e chi vorrà vedere in GP di F1 dovrà necessariamente ricorrere alla piattaforma AppleTV+.

Apple, tra le altre cose, ha firmato un accordo per un film sulla Formula 1 con Brad Pitt.

Le voci sono da verificare ma sembrano essere coerenti con le strategie perseguite da Apple che sta puntando massicciamente sullo sport. Dopo avere acquisito i diritti della MLB, la lega professionistica del baseball, si è lanciata sul calcio con i diritti della MLS, la Major League Soccer.

MLS Season Pass offre le partite dell’Inter Miami durante la Leagues Cup, con 18 videocamere, Steadicam, quattro videocamere super-slow-motion, Skycam, copertura con drone, giornalisti sportivi in spagnolo e inglese, trasmissioni prepartita di un’ora sul campo con momenti salienti, interviste e analisi, e una trasmissione dopopartita di riepilogo.

La scelta è stata fortunata e ha spinto gli abbonamenti al rialzo anche per il debutto di Lionel Messi nell’Inter Miami CF e nella Major League Soccer.

