Risparmiate 800€ sul MacBook Pro M3 Pro 16 pollici con sconto e codice eBay

Vi abbiamo già detto dello sconto eBay del 26% e del risparmio da più di 500€ per il MacBook Pro 14″ M3. Ma il negozio on line propone per chi è interessato ad una macchina ancora più professionale uno sconto anche più succoso: 800 euro per il MacBook Pro 16 con processore M3 Pro che pagate solo 2299,99€ anche grazie ad un codice.

La versione che troviamo in scontop è quella con CPU 12-core e GPU 18-core, 18GB di memoria unificata e SSD da 512GB. In pratica la versione base.

Come abbiamo già scritto la CPU unita ad una GPU ad altissime prestazioni offre un incremento di velocità rispetto ai modelli M1 intorno al 20%. Il punto di forza dei MacBook Pro 16.” è però probabilmente l’autonomia. Si parla di quasi 22 ore, qualche cosa di mai visto nel campi dei Mac e anche dei PC

Ecco qui di seguito come Apple descrive questa macchina.

Spettacolare display Liquid Retina XDR da 16″ con gamma dinamica e contrasto estremi

Chip M2 Pro: velocità e potenza eccezionali

CPU 12-core fino al 20% più veloce, per sfrecciare come mai prima d’ora anche con i flussi di lavoro più impegnativi

GPU 19-core per una grafica fino al 30% più scattante nelle app e nei giochi più complessi

Fino a 96GB di memoria unificata, così tutto quello che fai è rapido e fluido

Fino a 22 ore di autonomia

1TB di archiviazione SSD ultraveloce, per aprire app e file all’istante

Videocamera FaceTime HD a 1080p

Sistema audio a sei altoparlanti con woofer force cancelling

Tre microfoni in array di qualità professionale che rilevano la tua voce con più precisione

Il MacBook Pro 16.2 in sconto come detto è la versione con CPU 12-core e GPU 16‑core, 16GB di Memoria unificata, disco da un 512 TB GB che ha un omologo, ovviamente con schermo più piccolo, nel MacBook Pro 14″ con processore M3. Ma qui abbiamo uno schermo a maggior risoluzione e un’autonomia che sulla carta è di 4 ore in più

Il MacBook Pro in offerta costerebbe 3099 €, il MacBook Pro 14″ costa 2599, ma per effetto della promozione di oggi pagate il MacBook Pro 16″ 300 euro meno del suo “fratello minore” con un risparmio di 800€ o se volete del 26%.

Per avere il prezzo di 2299,99€ applicate il codice MARZO24 nel carrello.

