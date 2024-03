THOMSON, innovazione e qualità nell’intrattenimento domestico ai THOMSON Days 2024

THOMSON, il celebre produttore europeo di televisori che ha appena terminato di festeggiare il suo anniversario numero 130, ha svelato svelato la sua nuova linea di prodotti per il 2024 durante gli attesissimi THOMSON Days tenutisi contemporaneamente a Bologna e a Düsseldorf. Con una lunga storia di eccellenza nell’innovazione e nell’ergonomia, THOMSON si conferma come un punto di riferimento nel settore dell’intrattenimento domestico e continua a puntare su prodotti progettati e costruiti interamente in Europa.

Quest’anno, la gamma THOMSON 2024 promette di stupire gli appassionati di tecnologia e di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente. Abbiamo partecipato all’edizione bolognese dei THOMSON Days e abbiamo potuto toccare con mano tutte le novità, in arrivo anche nei negozi italiani.

L’innovativo LUCID OLED: rivoluzione nei display pubblicitari

Una delle innovazioni più sorprendenti della gamma THOMSON 2024 è rappresentata dal LUCID OLED, un dispositivo che promette di rivoluzionare il settore dei display pubblicitari. Grazie alla sua tecnologia di schermo trasparente, il LUCID OLED è in grado di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendo il televisore quasi invisibile quando è spento. Questo lo rende ideale per ambienti commerciali e showroom, offrendo un modo elegante e moderno per presentare prodotti e contenuti ai clienti.

THOMSON OLED e QLED: tecnologia di visualizzazione avanzata

Uno dei punti salienti della gamma THOMSON 2024 è rappresentato dai televisori con tecnologia OLED e QLED Pro. I TV OLED, disponibili in formati dai 42″ ai 77″, offrono neri profondi e contrasti impressionanti, rendendo l’esperienza visiva ancora più coinvolgente e immersiva; i QLED Pro, invece, si distinguono per la loro eccezionale frequenza di aggiornamento di 144Hz, che garantisce un movimento fluido e senza interruzioni – ideale sia per il gaming che per la visione di contenuti ad alta azione – e sono disponibili in tagli dai 43″ ai 75″.

La tecnologia QLED offre una luminosità ottimale e una vasta gamma di colori, assicurando immagini nitide e vivide in qualsiasi condizione di illuminazione. Ma un’esperienza televisiva completa non può prescindere da un audio di qualità.

I televisori QLED Plus di THOMSON, tutti dotati di speaker frontali integrati, offrono un suono avvolgente e dettagliato, che completa in modo perfetto l’esperienza visiva. L’aggiunta della tecnologia Dolby Atmos garantisce un audio tridimensionale coinvolgente, che trasforma il salotto in una vera e propria sala cinematografica.

Smart TV per tutti i gusti e le necessità

THOMSON si impegna a offrire un’esperienza televisiva su misura per ogni esigenza. Dalle Smart TV compatte da 24 e 32 pollici con adattatore a 12 volt, ideali per i viaggiatori che desiderano portare con sé il proprio intrattenimento ovunque vadano, ai televisori di grandi dimensioni che trasformano il soggiorno in un vero e proprio cinema domestico, l’azienda offre una gamma completa di opzioni. Inoltre, con l’integrazione di Google TV basato su Android 12, l’utilizzo dei televisori THOMSON diventa ancora più intuitivo e personalizzato, offrendo accesso a un vasto catalogo di app e contenuti in un’unica piattaforma user-friendly.

La nuova generazione di streaming: Streaming Stick e Streaming Box

THOMSON non trascura l’importanza dello streaming nell’esperienza televisiva moderna. Con i nuovi Streaming Stick 140G e 145G e lo Streaming Box 240G, l’azienda offre agli utenti la possibilità di trasformare i loro televisori in veri e propri centri di intrattenimento digitale. Con risoluzioni fino a 4K Ultra HD e Google TV integrato, questi dispositivi offrono un accesso senza pari a una vasta gamma di contenuti, dai film ai programmi TV, ai giochi e molto altro ancora.

Non solo TV: Monitor e Accessori

Ma la gamma THOMSON 2024 non si limita ai soli televisori. L’azienda ha anche presentato una nuova linea di monitor per uso aziendale, caratterizzati da un design sottile e moderno e dotati di funzionalità avanzate come webcam integrate e supporti regolabili. Inoltre, THOMSON ha introdotto nuovi accessori come il Gamepad 400A, un controller compatibile con tutti i dispositivi Android, e il Simple Remote, un telecomando progettato appositamente per le persone con difficoltà visive.

In conclusione, con la sua gamma 2024 di televisori e accessori, THOMSON si conferma come un leader nell’innovazione e nella qualità nell’ambito dell’intrattenimento domestico. Dalle avanzate tecnologie di visualizzazione e audio, alla flessibilità delle opzioni di streaming e all’attenzione ai dettagli nella progettazione dei monitor e degli accessori, THOMSON continua a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente. Con un occhio al futuro e un impegno per l’eccellenza, THOMSON si conferma come una scelta di riferimento per gli appassionati di tecnologia e intrattenimento.