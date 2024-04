ChatGPT si usa senza account, tutti devono provare AI

Oltre 100 milioni di persone in 185 stati usano ChatGPT ogni settimana: i dati arrivano direttamente da OpenAI nel comunicato che annuncia per la prima volta la possibilità per chiunque di iniziare a usare subito ChatGPT dal web senza registrarsi e senza account.

Per la startup di intelligenza artificiale più famosa al mondo questa scelta rientra nella sua missione di rendere strumenti come ChatGPT ampiamente disponibili. Come i 100 milioni di persone che già lo usano il chatbot AI torna utile non solo per rispondere a qualsiasi tipo di domanda, riassumere lunghi documenti, analizzare dati e argomenti complessi, ma anche per imparare cose nuove e cercare ispirazione.

Mettere ChatGPT nelle mani di un numero crescente di utenti torna utile a OpenAI perché di default domande, risposte e iterazioni con gli utenti vengono impiegati per addestrare e migliorare modelli AI e chatbot. Ma anche in questo caso OpenAI è trasparente perché permette a tutti, anche a chi usa ChatGPT gratis e senza account, di disattivare questa funzione dalle impostazioni.

ChatGPT senza account in fase di rilascio graduale

OpenAI dichiara di essere al lavoro per ampliare la disponibilità di ChatGPT senza account e senza registrazione al maggior numero di utenti possibile, ma l’operazione potrebbe richiedere tempo. Per verificare se è disponibile si parte dal sito ufficiale: nella schermata principale, invece della consueta schermata per accedere o registrarsi, appare la scritta Come posso aiutarti oggi?.

In basso quattro riquadri offrono suggerimenti e idee rapide per avviare ChatGPT con un click del mouse, a fondo pagina invece c’è la tradizionale riga di inserimento testo per digitare domande e prompt da dare in pasto al modello AI. A destra nelle stessa schermata OpenAI invita sempre l’utente ad accedere al proprio account o registrarsi per crearne uno nuovo.

Con e senza account, cosa cambia

OpenAI spera così di interessare più persone alle funzioni AI, invogliandole a usare i suoi modelli più evoluti e anche piani a pagamento. Ricordiamo che l’uso gratis dal web senza account mette a disposizione ChatGPT-3.5 con limitazioni più stringenti per la protezione dei contenuti, la generazione di immagini e blocco richieste per una gamma più ampia di categorie.

Invece chi crea un account dispone della versione superiore più potente ChatGPT-4, oltre che di molte più funzioni e vantaggi, come la possibilità di salvare e rivedere la cronologia, condividere la chat, sbloccare funzionalità aggiuntive, incluse conversazioni vocali e istruzioni personalizzate.

L’ultima novità OpenAI è Voice Engine: gli bastano 15 secondi per clonare la voce di chiunque. Secondo un test alla cieca il modello AI Claude 3 ha superato GPT4: ne parliamo in questo articolo. Tutte le notizie sull’Intelligenza Artificiale nella sezione dedicata di macitynet.