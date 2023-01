Samsung svela i display OLED con touch integrato per portatili

Samsung inizierà a produrre in serie display OLED per portatili che integrano sensori touch direttamente nel pannello, con la tecnologia che dovrebbe fare il suo debutto nei nuovi modelli Galaxy Book 2023 top di gamma, attesi nell’evento Unpacked che si svoelgerà il primo febbraio.

I pannelli utilizzano la tecnologia OCTA, sigla di On-Cell Touch AMOLED, per raggiungere l’obiettivo, che consente di essere più sottili delle soluzioni che utilizzano una pellicola di pannello touchscreen separata. Samsung afferma che si tratta del primo pannello OLED per laptop al mondo con un touchscreen integrato.

Precedentemente utilizzati solo in smartphone di fascia alta, come la serie Galaxy S e gli iPhone di Apple, i pannelli dovrebbero essere disponibili nelle dimensioni da 13 e 16 pollici, in grado di supportare la risoluzione 3K e frequenze di aggiornamento fino a 120Hz. L’azienda coreana non ha detto con quale laptop debutterà la tecnologia, ma si prevede che si tratti della serie Galaxy Book aggiornata che sarà svelata durante l’Unpacked il primo febbraio, insieme ai nuovi terminali Galaxy S23 (qui tutte le specifhe e prezzi attesi).

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Apple potrebbe rilasciare il primo MacBook OLED già il prossimo anno. Kuo non ha specificato se MacBook OLED apparterrà alla serie Pro o Air, mentre il mese scorso l’analista del settore dei display Ross Young ha riferito che Apple introdurrà un nuovo MacBook Air da 13 pollici con un display OLED nel 2024.

Per anni, Apple ha sostenuto che l’aggiunta della tecnologia touchscreen ai laptop si traduce in una scarsa esperienza utente, quindi è difficile prevedere se, e quando, Apple sceglierà di lanciare un MacBook OLED touchscreen.

In ogni caso, se ciò dovesse accadere, potrebbe aiutare il colosso della Mela a consolidare le vendite di Mac, che sono comunque particolarmente forti in questo periodo di transizione ai processori Apple Silicon, ma che hanno davanti anni impegnativi considerando la diminuzione della domanda da parte dei consumatori per via della recessione economica globale.

Apple presenterà i risultati del primo trimestre fiscale 2023 il due febbraio.