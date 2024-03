Microsoft, evento speciale AI in Windows e Surface a maggio

La prossima grande carrellata di novità Microsoft in campo Intelligenza Artificiale era previstsa da tutti per la tradizionale conferenza degli sviluppatori Build 2024 che inizia il 21 maggio, ma il colosso di Windows sta già organizzando un evento speciale, anche questo dedicato a tecnologie e funzioni AI sia nel’hardware che nel software, quindi si tratta di Windows 11 e dispositivi Surface.

L’appuntamento a sorpresa anticipa solo di poche ore Build 2024, infatti si svolgerà il 20 maggio. La multinazionale di Redmond ha inviato una mail alla stampa e nell’invito il CEO Satya Nadella fa sapere che si parlerà della “visione AI su hardware e software”, come segnala The Verge. L’evento non sarà trasmesso in live streaming, quindi potranno partecipare esclusivamente i giornalisti invitati in presenza.

L’evento speciale verterà sul nuovo hardware Surface in arrivo, e su cambiamenti in Windows incentrati su funzionalità AI.

Microsoft ha in programma un evento che ha più o meno lo stesso oggetto tra qualche giorno, nell’ambito del quale dovrebbe presentare Surface Pro for Business e Surface Laptop for Business, aggiornamento dei modelli esistenti con chip Intel di nuova generazione e integrazione del tasto Copilot sulla tastiera, che probabilmente vedremo al posto del CTRL a destra nel tradizionale layout.

Si vocifera dell’arrivo di dispositivi Surface con gli ultimi processori Snapdragon X Elite e NPU per l’accelerazione di funzionalità legate all’AI. Microsoft è al lavoro anche su una nuova funzionalità AI anche per file Explorer per Windows 11, pensata come una sorta di timeline per le ricerche sul PC.

Microsoft sta da tempo puntando sull’AI generativa, e ha annunciato una serie di novità. L’azienda ha presentato Copilot Pro, un abbonamento premium per tutti, che porta le funzionalità di AI generativa di Copilot agli abbonati Microsoft 365 Personal e Family e ulteriori funzionalità come la possibilità di sviluppare Copilot GPT personalizzati.

L’azienda ha anche messo a disposizione l’app Copilot per iOS e Android. Infine, Copilot per Microsoft 365 è disponibile per sempre più aziende, è stata presentata anteprima pubblica di Microsoft Copilot for Finance, estensione dedicata ai team finanziari delle aziende, ed è stata annunciata anche Microsoft Copilot for Security, soluzione di AI generativa indicata come in grado di aiutare i professionisti della sicurezza e dell’IT “a rilevare le minacce in modo più accurato e veloce”.

Per far provare a tutti le funzioni di AI generativa Microsoft offre Copilot Pro in abbonamento con il primo mese gratis.