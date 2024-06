Galaxy Book4 Edge è il primo Copilot+ PC di Samsung

Pubblicità

Che l’Intelligenza Artificiale abbia ormai assunto importanza cardine per qualsiasi produttore di dispositivi smart è chiaro da tempo: Samsung ne ha fatto il suo minimo comune denominatore per gli smartphone di fascia alta, mentre adesso estende la filosofia anche ai portatili con Galaxy Book4 Edge che amplia l’ecosistema mobile AI, introducendo una nuova generazione di notebook intelligenti.

Samsung ha annunciato oggi il lancio del nuovo Samsung Galaxy Book4 Edge, che grazie al supporto di funzionalità AI avanzate e un’integrazione intelligente e ibrida dell’intelligenza artificiale si pone come capostipite nell’era dell’AI mobile, offrendo agli utenti nuove opportunità per lavorare, giocare e creare.

Caratteristiche Galaxy Book4 Edge

Galaxy Book4 Edge è equipaggiato con il processore Snapdragon X Elite dotato di una unità di elaborazione neurale (NPU) da 45 TOPS, mille miliardi di operazioni al secondo. Grazie a questa combinazione permette di accedere alle funzioni più popolari dell’AI Galaxy su un display più grande, anche tramite la funzione Collegamento a Windows. Gli utenti potranno così eseguire facilmente azioni quotidiane, come recuperare un numero di telefono o inviare messaggi tramite smartphone, il tutto utilizzando comandi vocali con linguaggio naturale.

Il portatile impiega modelli AI sia direttamente nel dispositivo che nel cloud, consentendo l’accesso a numerose funzioni anche offline, garantendo la sicurezza dei dati che in alcuni casi rimane all’interno della macchina.

Design e Display

Dotato di un display Dynamic AMOLED 2X disponibile nelle versioni da 14 e 16 pollici con Vision Booster, il notebook è progettato per lavorare e svolgere attività in mobilità. È racchiuso in un formato ultrasottile e leggero, con una durata della batteria fino a 22 ore per la riproduzione video e supporto per la ricarica Super-Fast.

Galaxy Book4 Edge, disponibilità e prezzi

Sarà disponibile a partire da martedì 18 giugno nella colorazione Sapphire Blue in mercati selezionati, tra cui l’Italia. Il prezzo nel nostro Paese, a seconda della configurazione scelta, è il seguente:

Galaxy Book4 Edge 16” 16 GB + 1TB €2.099;

Galaxy Book4 Edge 16” 16 GB + 512 GB €1.799;

Galaxy Book4 Edge 14” 16 GB + 512 GB €1.699.

Già disponibile su Amazon si acquista a partire da questa pagina.