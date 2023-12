Samsung infarcirà Galaxy S24 di Intelligenza Artificiale e funzioni AI

Non c’è giorno in cui non ci sia una nuova voce di corridoio su Galaxy S24 di Samsung, il che non sorprende dato che ci si avvicina velocemente alla data di lancio prevista a gennaio, con le ultime indiscrezioni che offrono alcuni suggerimenti sulle capacità fotografiche di questi dispositivi e sopratutto sulle funzioni di Intelligenza Artificiale AI.

Secondo il noto leaker Ice Universe, Samsung Galaxy S24 Ultra avrà un paio di importanti miglioramenti. In primo luogo, la modalità notturna dovrebbe essere “migliore” rispetto a quella del Galaxy S23 Ultra che l’ha preceduto.

In secondo luogo, ci sarà apparentemente una nuova e migliorata modalità fotocamera da 200MP che utilizzerà miglioramenti e ottimizzazioni tramite Intelligenza Artificaile AI. Sempre grazie alle tecnologie AI dovrebbe essere in grado di individuare 12 diversi tipi di oggetti, come persone o fiori, regolando automaticamente le impostazioni della fotocamera.

Sempre sul fronte dell’intelligenza artificiale, l’informatore Bennett Bruhner (tramite SamMobile) ha dichiarato che la serie Galaxy S24 avrà alcune interessanti funzionalità di Intelligenza Artificiale per i video. Sembra che queste funzioni ridurranno la granulosità dei video, miglioreranno la stabilizzazione e permetteranno di selezionare qualcosa in un video per eliminarlo.

La stessa fonte afferma anche che potrebbe esserci un chatbot basato su AI direttamente a bordo del dispositivo, ma “non è certo” se sarà disponibile fin da subito al momento del lancio. Si ipotizza qualcosa come ChatGPT o Google Bard, in grado di generare testo e rispondere a tutte le domande possibili.

Galaxy S24 con Intelligenza Artificiale ovunque

Tutto ciò si allinea con quanto sentito in precedenza riguardo alla volontà di Samsung di dotare i telefoni Galaxy S24 di quante più funzionalità di intelligenza artificiale possibile. Google ha infarcito i Pixel 8 e Pixel 8 Pro di funzioni AI e sembra molto probabile che Samsung seguirà la stessa strada con una serie di miglioramenti simili.

