Logitech Keys To Go 2 è la tastiera portatile che funziona con tutto

Giunta alla sua seconda generazione, la tastiera portatile universale Logitech Keys To Go 2 è un cambio totale rispetto al modello precedente. La forma appiattita con pulsanti super sottili lascia il posto a un telaio più spesso sul fondo per diventare via via più sottile man mano che ci si avvicina alla parte frontale: anche i singoli tasti sono più spaziosi e offrono più corsa grazie all’adozione del meccanismo a forbice.

Cambiamenti che migliorano la solidità costruttiva, ma anche la comodità di digitazione degli utenti che, sempre più spesso, si trovano a dover utilizzare in rapida alternanza smartphone, computer e tablet sia per lavoro che nel tempo libero. Ed è proprio qui il punto forte di Logitech Keys To Go 2 perché è progettata per essere compatibile e funzionare via Bluetooth con praticamente tutti i computer e dispositivi in circolazione.

Funziona con tutto

La versione per il mondo Apple offre layout e tasti funzione ben noti agli utenti di iPhone, iPad e Mac, oltre naturalmente al supporto per iOS 17, iPadOS 17 e macOS 14 e successivi. Grazie ai tre tasti dedicati Easy Switch l’utente può passare al volo tra i tre dispositivi connessi. Il modello universale invece supporta sempre i tre sistemi operativi Apple con in aggiunta Android 12.0, Windows 10 e anche ChromeOS.

Per velocizzare la produttività, come le altre tastiere Logitech, anche questo modello offre tasti funzione dedicati e anche Smart Actions programmabili tramite il software Logi Options+ su macOS e Windows, per eseguire anche operazioni complesse premendo un solo pulsante.

Tastiera con custodia in alluminio integrata

La particolarità che contraddistingue Logitech Keys To Go 2 è data anche dalla cover di protezione in alluminio realizzato con energia rinnovabile invece che da combustibili fossili per ridurre le emissioni di anidride carbonica. Durate gli spostamenti la custodia superiore protegge i tasti, permettendo di stipare la periferica senza patemi in zaini e borse, insieme al resto delll’attrezzatura.

Quando è ora di lavorare e scrivere basta sollevare il coperchio in alluminio e ripiegarlo fino a farlo scomparire nella parte inferiore della tastiera. Anche le parti in plastica sono realizzati con materiale certificato post-consumo, proveniente da vecchi dispositivi elettronici.

Sia il modello in colore Pale Gray che in Graphite disponibili in Italia sono realizzati con il 36% di plastica riciclata, mentre l’imballaggio è in carta proveniente da foreste certificate e fonti controllate.

Logitech Keys To Go 2, specifiche, disponibilità e prezzi

Progettata per essere leggera, compatta e trasportabile, Logitech Keys To Go 2 misura 250 x 105 mm con spessore variabile da 4,35 mm a 8,97mm, pesa 222 grammi. L’autonomia dichiarata arriva a tre anni con un seti di batterie a bottone standard.

È già disponibile sul sito del costruttore e anche presso i principali rivenditori al prezzo consigliato di 89,99 euro. I prodotti Logitech sono disponibili anche nel negozio ufficiale del marchio da questa pagina di Amazon.

