Ecco realme 7i, lo smartphone low cost per il gaming: in offerta 15 e 16 dicembre

In queste ore realme presenta realme 7i, lo smartphone lo cost etichettato come “Big Battery Gaming phone”: è pensato per il mobile gaming, anche grazie alla sua batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 18 W. Per il 15 e 16 dicembre lo si potrà acquistare al prezzo speciale di 149,90 euro.

E’ l’ultimo dispositivo del brand di smartphone che in questo 2020 ha lanciato sul mercato dispositivi per qualsiasi fascia di prezzo, ad iniziare dall’incredibile top di gamma X50 Pro a 599 euro. Questa volta realme 7i monta un processore G85, orientato al gaming, senza rinunciare al reparto multimediale, che si fregia di una tripla fotocamera da 48MP.

La caratteristica principale di realme 7i è la batteria monstre da 6000 mAh. Con una sola carica, questo dispositivo consente di parlare per 43 ore di fila, ascoltare 1.200 canzoni o guardare 18 film. Non solo, il terminale supporta anche la ricarica veloce da 18 W, capace di caricare fino al 29% in appena 30 minuti.

In termini di specifiche hardware, realme 7i è dotato di processore MediaTek Helio G85 e GPU Mali-G52, con uno schermo intero Mini-drop da 6,5 ​​pollici con rapporto schermo-corpo dell’88,7%.

Lato multimediale realme 7i propone una tripla fotocamera AI da 48 MP che include una fotocamera principale da 48 MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 119 gradi e un obiettivo macro da 4 cm che cattura istantanee da tutte le angolazioni: questo set garantirà scatti con risoluzione di 6.000 x 8.000 pixel.

realme 7i sarà disponibile a 169 Euro. In promozione e solo nei giorni 15 e 16 Dicembre il prezzo sarà di 149. Lo smartphone è disponibile esclusivamente sul sito realme.

Se siete interessati agli smartphone realme, vi consigliamo di leggere anche le recensioni di realme 7 e realme 7 Pro. Invece per chi è interessato agli iPhone tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 12 è riassunto in questo articolo.