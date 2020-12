Non ci sarà un nuovo Samsung Galaxy Note nel 2021

Il Galaxy Note 20 di Samsung potrebbe diventare l’ultimo della sua linea. Secondo Reuters, la società non rilascerà un nuovo dispositivo Note nel 2021. Invece, Samsung concentrerà i suoi sforzi sulla serie Galaxy S e sulla sua linea di smartphone pieghevoli, composta al momento da Z Flip e Z Fold. Per compensare la perdita di un dispositivo specifico per lo stilo, la società renderà compatibili sia il Galaxy S, che i suoi nuovi telefoni pieghevoli compatibili con S Pen, anche se probabilmente si dovrà acquistare l’accessorio separatamente.

Reuters afferma che la decisione arriva in parte a causa di un “forte calo” della domanda di telefoni di fascia alta durante la pandemia di coronavirus. Come parte della nuova linea, la società trasferirà le risorse di sviluppo che sarebbero state impiegate per creare un nuovo Note alla sua divisione che si occupa di dispositivi pieghevoli.

In un certo senso, non sorprende sentire che Samsung potrebbe abbandonare la serie Note. Ai tempi in cui la società ha introdotto la serie nel 2011, il display da 5,1 pollici e il supporto dello stilo del Note erano un importante novità nel settore dei telefoni. Nessun altro concorrente all’epoca aveva uno schermo così grande, dotato di uno stilo.

iPhone 4S che Apple ha rilasciato nello stesso anno, sembrava minuscolo con il suo display da 3,5 pollici. Tuttavia, grazie in gran parte al successo della serie Note, i telefoni piccoli come iPhone 12 mini sono diventati pochi e rari. Ora quasi ogni telefono ha dimensione del display più grande e questo si traduce in una mancanza di differenziazione tra le lineup Note e Galaxy S. Con i loro display da 6,7 ​​pollici e 6,9 ​​pollici, il Galaxy S20+ e Note 20 non sono poi così diversi.

Inoltre, quando il Note è diventato più popolare, Samsung ha abbandonato la sperimentazione che aveva caratterizzato la serie nei suoi primi anni. Compatibilità dello stilo a parte, negli ultimi anni le linee Note e Galaxy S sono state caratterizzate più o meno dagli stessi componenti interni. Non sorprende quindi che l’azienda voglia concentrare i propri sforzi di sviluppo sui pieghevoli, poiché questa è la categoria in cui Samsung è nuovamente davanti a tutti gli altri produttori concorrenti.

