Scienziati hanno creato il legno trasparente: più forte e leggero del vetro

Ricercatori dell’Università del Maryland sono riusciti a trasformare semplici strati di sfogliato dai tronchi dell’albero in un materiale trasparente quasi come il vetro ma più resistente e leggero rispetto a quest’ultimo e con migliori capacità di isolamento. Il nuovo materiale potrebbe essere sfruttato al posto del vetro.

A riferire del materiale in questione è CBC.ca, spiegando che il legno è composto da due materiali-base: la cellulosa, a sua volta composta da minuscole fibre, e la lignina, una struttura polimerica che i tutti i vegetali ha la funzione di legare e cementare tra loro le fibre per conferire ed esaltare la compattezza e la resistenza della pianta. La lignina contiene anche molecole chiamate e cromofori che danno al legno il caratteristico colore marrone e impediscono il passaggio della luce.

Nei primi tentativi di rendere trasparente il legno si è pensato di rimuovere la lignina, ma questo richiede l’uso di sostanze pericolose, alte temperature e molto tempo, elementi che renderebbero il prodotto finale costoso e fragile. Una nuova tecnica si è rivelata non toppo costosa e facile da attuare, al punto che è possibile ottenere questo risultato anche nel giardino di casa. I ricercatori hanno spennellato una soluzione di perossido di idrogeno al 30%, su assi di legno lunghe un metro e spesse un millimetro. Lasciato al sole, o sotto una lampada UV per circa un’ora, il perossido ha sbiancato i cromofori marroni mantenendo intatta la lignina, rendendo il legno bianco. A questo punto, le assi sono state immerse per 5 ore in etanolo, poi è stato usato il toluene, e infine applicata una resina epossidica trasparente e resistente – pensata per uso marino – al fine di riempire gli spazi e i pori del legno per poi indurirsi. Questo procedimento non troppo complicato ha reso il legno trasparente.

L’effetto è interessante; il materiale ottenuto permette di far passare il 90% della luce visibile. Il legno è più resistente del vetro, più leggero e ha migliori proprietà isolanti e giacché non è necessario usare alte temperature per la creazione del materiale, è probabilmente necessaria anche meno energia per creare il legno trasparente.

Gli scienziati riferiscono che i tipi di legno che si possono usare sono tanti, inclusi dalla quercia alla balsa e non ha importanza la direzione del taglio (le assi possono esser tagliate nella direzione della lunghezza delle fibre o perpendicolarmente alla venatura).