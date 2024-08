Festival di Blackview, sconti su smartphone, pieghevoli, smartwatch e tablet fino al 78 per cento

Pubblicità Blackview è uno dei marchi più noti quando si tratta di smartphone rugged, anche se da ormai molto tempo il produttore si è lanciato su device più tradizionali, anche da polso. E’ iniziato su AliExpress il Festival delle offerte per il brand, con sconti che arrivano fino al 78%. Tra le promozioni più interessanti c’è anche uno smartphone pieghevoli, telefoni rugged con imaging termico, tablet, e smartwatch AMOLED ultra-large. Blackview R60 La prima delle offerte riguarda lo smartwatch Blackview R60, disponibile con uno sconto del 78%. Offre un display AMOLED quadrato da 1,96 pollici, il più grande e luminoso mai realizzato dal brand. Con una luminosità di 800 nits e una struttura in lega di alluminio, si tratta di un orologio adatto per chi cerca uno stile elegante senza rinunciare alla funzionalità. Grazie alle sue oltre 120 modalità di allenamento, al monitoraggio della salute 24/7 è adatto anche agli sportivi. In più, propone una batteria da 800mAh che dura più di 25 giorni, risultando il compagno ideale per uno stile di vita attivo. Offre anche impermeabilità IP68, bussola integrata e una torcia per essere pronti anche a situazioni particolare. Lo trovate direttamente a questa pagina. Blackview HERO 10 Secondo prodotto in offerta è il Blackview HERO 10, scontato del 53%, che secondo il brand rivoluziona il concetto di smartphone pieghevoli, offrendo un dispositivo robusto e accessibile a tutti. Con un display AMOLED da 6,9 pollici e una resistenza garantita fino a 250.000 pieghe, HERO 10 è progettato per durare nel tempo. E’ dotato di fotocamere ad alte prestazioni, incluso un sensore principale da 108MP, potenziato dal chipset MediaTek Helio G99 e offre un’esperienza d’uso fluida e una qualità fotografica di livello. Ancora, al suo interno propone fino a 24GB di RAM e 256GB di memoria interna, oltre a una batteria da 4000mAh con ricarica rapida a 45W. Per acquistarlo non vi resta che cliccare qui. Blackview BL9000 Pro Per chi ha bisogno di un dispositivo che funzioni anche nelle condizioni più estreme, il Blackview BL9000 Pro è l’opzione ideale. Con uno sconto del 28%, questo smartphone rugged è equipaggiato con il più avanzato sistema di imaging termico, grazie alla tecnologia FLIR Lepton 3.5. Al suo interno equipaggia un processore MediaTek Dimensity 8020 e fino a 36GB di RAM, così da garantire prestazioni in qualsiasi situazione. La fotocamera principale stabilizzata da 50MP e lo schermo FHD+ da 6,78 pollici assicurano immagini e video di qualità, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo. Blackview MEGA 1 E’ il primo flagship di Blackview, ora scontato del 55%. Si tratta di un tablet versatile che si adatta perfettamente a tutte le esigenze, dal lavoro allo svago. Propone un display da 11,5 pollici e una fotocamera da 50MP, perfetto per chi cerca un’esperienza visiva di livello. E’ alimentato da un processore MediaTek Helio G99 e con un’autonomia garantita dalla batteria da 8800mAh. Si acquista in sconto direttamente da qui.

