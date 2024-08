Il chip dei Google Pixel 9 Pro è veloce come quello di un iPhone del 2020

Pubblicità

Google ha recentemente presentato gli smartphone Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. Assieme a Pixel 9 Pro Fold, sono tutti dotati del nuovo chip Google Tensor G4, vantano 16GB di memoria RAM e prezzi simili ai telefoni top di gamma di Apple.

Big G evidenzia il look rinnovato, le finiture aggiornate, i lati in metallo lucido ma soprattutto le potenzialità del nuovo processore su misura: Tensor G4, indicato come “il chip più efficiente di sempre”.

Si potrebbe pensare al Tensor G4 come un concentrato di potenza in ambito mobile, in grado di competere con i più recenti processori Snapdragon e A17 Pro di iPhone 15 Pro, ma i benchmark dimostrano che non è così: i primi su Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL (con test single-core e multi-core) dimostrano che il Tensor G4 non batte neanche gli iPhone 12 Pro.

Il Pixel 9 Pro XL vanta piccole migliorie in termini di velocità rispetto ai Pixel 8 Pro nei test single-core e multi-core (1750 punti e 4250 punti) ma è battuto dall’S24 Ultra che negli stessi test evidenzia punteggi rispettivamente di 2150 (single core) e 6700 (multi core). Per quanto riguarda gli iPhone, ‘A17 Pro dell’iPhone 15 Pro Max con gli stessi test evidenzia rispettivamente 3000 punti e 7500 punti. Di fatto, per avere un telefono con le stesse prestazioni del Pixel 9 Pro basta un iPhone 12, telefono presentato quattro anni addietro. Ad allargare ulteriormente la forbice delle prestazioni, dovrebbero a breve arrivare gli iPhone 16, previsti con chip A18 e A18 Pro.