Prime Day, ai minimi stendibiancheria e gli iconici assi da stiro Foppa Pedretti

Nei giorni di sconti non mancano mai i prodotti Foppa Pedretti. L’azienda lombarda è nota per l’uso sapiente del legno naturale per creare accessori per la casa grazie al quale si è conquistata un enorme credito a livello nazionale ed internazionale.

In questi giorni del Prime Day su Amazon, che ha una vetrina specifica dedicata a Foppa Pedretti, trovate a prezzi speciali tre prodotti icona: l’asse da Stiro Assai, l’asse da stiro “Asso”, una vera icona di Foppa Pedretti, e lo stendi biancheria Gulliver.

Asse da Stiro Assai a 87 €

Assai, un asse da stiro, è probabilmente il più vedenduto prodotti di Foppa Pedretti. È realizzato in legno massiccio di faggio verniciato. Il piano di lavoro è in multistrato di pioppo con posizione regolabile in altezza a tre posizioni. È anche dotato di ripiano inferiore utile per riporre la biancheria e di una griglia estraibile per riporre i ferro estraibile. Chiuso occupa pochissimo spazio, resta in piedi da solo e quando non serve può essere riposto con estrema facilità. Dimensioni aperto: cm H 85/88/91 P 50 L 123 chiuso: cm H 115 | P 50 | L 14 piano stiro: cm P 49 | L 101. Il prezzo in sconto è di 87 euro contro un prezzo che nella norma di aggira intorno ai 150 euro e un listino di 199€

Asse da stiro Asso

Asso è la versione più “comoda” dai Assai e può essere considerato anche il più noto dei suoi prodotti. Lanciato negli anni ’80 resta ancora oggi ineguagliato in quanto ad iconicità e funzioni. Il suo punto di forza sono l’ampio piano da stiro sagomato in pioppo, con fori traspiranti, che permette di stirare con comodità e di ottenere il massimo risultato, la resistente struttura in legno massiccio di faggio verniciato, solida e durevole nel tempo, i comodi piani d’appoggio per riporre la biancheria stirata, il pratico piano laterale, con tappetino in gomma termoresistente, per sorreggere il ferro da stiro, la staffa portaometti che permette di riporre i capi stirati. Asso su Foppa Pedretti lo comprate oggi a 269 €. Amazon ve lo propone a 169,99 €

Stendibancheria Gulliver 87 €

Gulliver è uno stendibiancheria di altissima qualità. Come tutti i prodotti Foppa Pedretti è realizzato in legno massello naturale. Ha il pregio di essere solido e stabile e quello di unire insieme la capacità di ospitare un grande numero di abiti a dimensioni ridotte quando piegato. Offre 27 metri di filo utile per stendere, grazie ai bracci laterali e frontali indipendenti e si apre secondo le quantità di bucato. Quando è chiuso resta in piedi da solo e occupa pochissimo spazio; è profondo solo 14 centimetri,. l’ideale per un balcone o una casa di dimensioni ridotte. Le bacchette non arrugginiscono nè si rovinano, sono infatti in allumio. Le ruote sono antigraffio e studiate per far sì che Gulliver si muova solo quando volete voi; due hanno infatti un freno. Le dimensioni sono A 105 x P 80 x L 174 chiuso: cm A 103 x P 55 x L 14 , peso: 7,9 kg. Il prezzo scontato di Gulliver è 109,99€. Normalmente costa intorno ai 150 €. In sconto a 129,99 € c’è anche Super Gulliver che è più grande e ha anche un supporto con spallette ideale per le camice

