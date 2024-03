Sconti fino al 60% su notebook, aspirapolveri, generatori e altre offerte Geekmall

Super sconti per tutti gli utenti dell’ecommerce Geekmall: dal 13 al il 19 marzo sarà possibile giocare per vincere coupon da utilizzare sul sito per ottenere sconti imperdibili.

I visitatori del sito avranno una possibilità ogni giorno, cui si aggiungono 3 possibilità extra di vincere i premi condividendo la promozione sui loro account social ogni giorno, per un totale di 4 possibilità in totale.

I coupon vincenti includono:

coupon da 5 euro su una spesa di almeno 20 euro da utilizzare su tutto il sito

coupon da 10 euro su una spesa di almeno 100 euro da utilizzare su tutto il sito

coupon da 20 euro su una spesa di almeno 300 euro da utilizzare su tutto il sito

sconto del 5% coupon da 5 euro su una spesa di almeno 20 euro da utilizzare su tutto il sito

10% per la stazione di energia portatile FOSSiBOT

coupon da 8% per smart home

Oltre all’estrazione fortunata, Geekmall consente agli utenti di utilizzare subito anche i seguenti coupon applicabili su tutto il sito:

coupon da 10 euro su una spesa di almeno 100 euro: SSMarzo100

coupon da 20 euro su una spesa di almeno 300 euro: SSMarzo300

coupon da 30 euro su una spesa di almeno 100 euro: SSMarzo500

Infine sono già disponibili sconti rilevanti su alcuni dei prodotti di punta in vendita su Geekmall. Fra questi possiamo citare:

FOSSiBOT F2400

Validità offerta: 13/03/2024 – 19/03/2024

Link al prodotto: https://bit.ly/3PniPwB

Codice coupon:vtkRKKvL

Prezzo on-line: 899 euro

Prezzo finale: 799 euro

FOSSiBOT F3600

Validità offerta: 13/03/2024 – 19/03/2024

Link al prodotto: https://bit.ly/3II1xGB

Codice coupon: C84TWJBZ

Prezzo on-line: 1.799 euro

Prezzo finale: 1.569 euro

Proscenic P11 Lavaggio

Validità offerta: 13/03/2024 – 19/03/2024

Link al prodotto: https://bit.ly/3x2VZ71

Codice coupon: SSMarzo100

Prezzo online: 129 euro

Prezzo finale: 119 euro

Proscenico 850T

Validità offerta: 13/03/2024 – 19/03/2024

Link al prodotto: https://bit.ly/48SPf9k

Codice coupon: SSMarzo100

Prezzo on-line: 129.99 euro

Prezzo finale: 119.99 euro

Ultenico AC1

Validità offerta: 13/03/2024 – 19/03/2024

Link al prodotto: https://bit.ly/3ICKMgc

Codice coupon: SSMarzo100

Prezzo online: 179 euro

Prezzo finale: 169 euro

KTC M27T20

Validità offerta: 13/03/2024 – 19/03/2024

Link al prodotto: https://bit.ly/48PtJ53

Codice coupon: K3JTEZUE

Prezzo on-line: 369,99 euro

Prezzo finale: 359,99 euro

Nessuno NBook Fly Laptop

Validità offerta: 13/03/2024 – 19/03/2024

Link al prodotto: https://bit.ly/3vcYjIk

Codice coupon: GZDUQGSD

Prezzo on-line: 719 euro

Prezzo finale: 689 euro

Le offerte sono valide fino al prossimo 19 marzo, meglio affrettarsi prima della scadenza cliccando su questo link diretto dedicato agli sconti di GeekMall.