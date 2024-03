Spotify introduce I video musicali in Italia

Spotify sta ufficialmente espandendo la sua offerta oltre l’audio con l’introduzione dei video musicali. Il servizio di streaming sta lanciando un programma beta che offre agli abbonati premium l’accesso ai video musicali su dispositivi mobile iPhone iPad e Android, computer Mac, PC Windows e smart TV per un numero selezionato di brani di artisti come Ed Sheeran, Doja Cat e Ice Spice.

In una email vista da TechCrunch, Sten Garmark, vice presidente di Spotify e responsabile globale dell’esperienza utente, ha dichiarato:

Stiamo iniziando con un sottoinsieme limitato del catalogo completo, che include migliaia di video musicali. All’interno di questo sottoinsieme, abbiamo cercato di dare priorità a una vasta gamma di generi e artisti nei nostri mercati di lancio

Con questa novità Spotify cerca di colmare il gap con YouTube e Apple Music, che già offrono video musicali.

Per guardare un video musicale su Spotify è necessario, durante l’ascolto musicale, cliccare sul pulsante “passa a video” direttamente nella schermata di riproduzione. Il video musicale farà sì che canzone parta sempre e comunque dall’inizio, ma gli utenti possono tornare all’audio in qualsiasi momento.

Al momento, anche se è in riproduzione il video musicale, Spotify inserirà comunque la canzone successiva solo in formato audio. Attualmente, l’opzione beta è disponibile solo in 11 paesi, scelti in base a “diversi criteri tra cui dimensione del mercato e disponibilità di supporto per contenuti locali”.

Tra questi Paesi vi è anche l’Italia, che affianca Brasile, Colombia, Germania, Indonesia, Kenya, Paesi Bassi, Polonia, Filippine, Svezia e Regno Unito. Per avere video musicali, naturalmente, gli utenti di questi Paesi dovranno anche avere un account premium attivo.

Spotify contro Apple in Europa

Su un altro fronte Spotify è da tempo ai ferri corti con Apple: a partire dalla segnalazione del servizio streaming alle autorità UE è scattata l’indagine che ha portato alla mega multa di 1,8 miliardi di euro al colosso di Cupertino per comportamenti anticoncorrenziali.

Sempre secondo Spotify anche nonostante le modifiche introdotte nelle regole App Store in Europa, Apple non rispetta il Digital Markets Act. Tutte le notizie sui servizi streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili in questa sezione di macitynet.