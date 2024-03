Proton Mail, disponibile l’app desktop ufficiale per Mac e Windows

Dopo alcuni mesi di beta testing, è ufficialmente disponibile la versione definitiva dell’app Proton Mail per macOS e Windows, e una versione beta per sistemi Linux.

Il client di posta elettronica in questione è riservato agli abbonati del servizio svizzero di posta elettronica cifrata.

Gli sviluppatori spiegano che la maggior parte dei fornitori di servizi di posta elettronica, come Gmail, Outlook e Yahoo, analizza il contenuto dei messaggi di posta elettronica e utilizza l’indirizzo e-mail per creare un profilo dettagliato dell’utente e sfruttare i suoi dati. La crittografia end-to-end e la crittografia ad accesso zero di Proton Mail offrono la garanzia che nessun altro utente possa visualizzare le email. Nemmeno Proton può visualizzare il contenuto delle email dell’utente e i relativi allegati.

Proton consente di creare account gratuiti (per i quali non è però prevista un’app dedicata ma solo la versione web). La possibilità di proteggere le email con la crittografia end-to-end e ad accesso zero consente di avere il controllo dei propri dati e garantisce la sicurezza online nel caso di future violazioni dei dati o cambiamenti legislativi.

Proton Mail offre un piano gratuito di posta elettronica sicura, con le funzionalità di base tipiche delle mail e lo stesso livello di sicurezza dei piani a pagamento. Passando a un piano a pagamento, si hanno a disposizione funzioni di posta elettronica avanzate, come la possibilità di aggiungere più di un indirizzo email e la disponibilità di spazio di archiviazione extra, domini email personalizzati e messaggi illimitati.

Gli utenti non paganti, che usano il servizio via web, in realtà non perdono molto dal non poter usare l'app: quest'ultima è la versione web del servizio incapsulata in un wrapper Electron di oltre 400 MB. Rispetto alla web app, ci sono alcuni piccoli vantaggi, come il rapido passaggio tra la casella di posta e il calendario e un numero maggiore di e-mail memorizzate nella cache, ma non è una vera e propria applicazione nativa e mancano funzionalità come quelle che riguardano ad esempio la gestione di finestre.