Xiaomi 13 e 13 Pro sempre più vicini al rilascio in Europa

A dicembre scorso, Xiaomi ha svelato gli ultimi smartphone della sua serie di punta, lo Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Tuttavia, allora, la presentazione aveva riservato il lancio di questi dispositivi al mercato cinese. Adesso, invece, i dispositivi sono pronti a farsi strada anche in Europa. Il loro rilascio anche nelle nostre terre è più vicino di quanto possa pensarsi. .

Xiaomi 13 Pro globale è stato avvistato sia nel database del Bureau of Indian Standards (BIS), sia nel Thai NBTC. Il numero di serie per questo terminale è 2210132G. Anche lo Xiaomi 13 è stato certificato da NBTC, con il numero di modello 2211133G. In entrambi i casi, la “G” finale sta per “globale”.

Sulla base di queste certificazioni, sembra che lo Xiaomi 13 standard potrebbe non essere diretto in India, almeno non inizialmente insieme al suo fratello Pro. Questa è una strana strategia da parte di Xiaomi, ma al momento si tratta solo di speculazioni, mentre si attendono informazione ufficiali prima di saltare a qualsiasi conclusioni affrettata.

Se dovessero risultare identici nelle specifiche alle loto controparti destinate al mercato cinese, le specifiche dei due dispositivi dovrebbero essere le seguenti. Xiaomi 13 globale dovrebbe godere di uno schermo OLED da 6,36 pollici 1080×2400 120Hz, Snapdragon 8 Gen 2, 8/12 GB di RAM, 128/256/512 GB di archiviazione, un triplo sistema di fotocamera posteriore (50 MP principale con OIS, 12 MP ultrawide, 10 MP con zoom ottico 3.2x), oltre ad una selfie camera da 32 MP e una batteria da 4.500 mAh.

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro condividerà molte delle caratteristiche con il fratello minore, ma godrà di un display 1440×3200 da 6,73 pollici più grande, una batteria da 4.820 mAh con ricarica cablata da 120 W e una configurazione della fotocamera posteriore completamente diversa, con un sensore principale da 50,3 MP con OIS, un sensore ultrawide da 50 MP con messa autofocus per macro e un obiettivo zoom ottico da 50 MP.

Le caratteristiche complete dei modelli rilasciati in Cina le trovate direttamente a questo indirizzo.

