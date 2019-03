Sconto del 25% su prodotti Hue Philips già scontati e compatibili Alexa e HomeKit

Torna l‘offerta sui prodotti Works With Alexa con cui Amazon sconta il 25% su una serie di prodotti selezionati venduti e spediti da Amazon stessa e spesso già scontati dai produttori. Una buona promozione che interessa sia chi ha accessori di questo tipo, ma anche chi preferisce la controparte HomeKit visto che diversi prodotti nella lista che è piuttosto lunga sono anche certificati per questa funzione dell’ecosistema Apple.

Per accedere agli sconti basta collegarsi a questa pagina e selezionare al massimo 5 prodotti tra quelli elencati, recarsi alla cassa ed immettere SMARTHOME come codice sconto. Se il prodotto è realmente spedito e venduto da Amazon verrà applicato lo sconto del 25% di cui dicevamo sopra.

Se volete capire quali dei prodotti sono certamente compatibili con il mondo HomeKit, potete accedere direttamente a questo link e comprare usando lo stesso codice. I prodotti infatti sono sia compatibili on Alexa che, come accennato, com HomeKit quindi fanno parte a pieno titolo della stessa promozione. Verificate in ogni caso che nella dicitura o nella descrizione si parli esplicitamente di HomeKit.

Nella lista ci sono anche tantissimi prodotti della serie Hue di Philips. In questo caso siamo di fronte a dispositivi che funzionano perfettamente con l’ecosistema Apple.

Qui sotto vi mostriamo quelli nell’elenco che sono già scontati: in pratica avrete un risparmio base dell’11/12% su cui applicare l’ulteriore sconto del 25%.

L’offerta termina mercoledì 27 marzo

Osram Smart+ Plug Bluetooth. Presa Intelligente Compatibile con Apple Homekit e Android In offerta a 39,99 € Click qui per approfondire

Philips Hue White Lampadine LED, Attacco E27, 9 W, 2 Pezzi [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 29,99 € Click qui per approfondire

Philips LightStrip Plus Base, Striscia LED, Bianco, 2 m [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 70,38 € Click qui per approfondire

Philips Hue Go Lampada Portatile LED, senza Fili, Bianco [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 79,9 € Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Lampadine LED, E14, Confezione da 2 Pezzi [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 48,8 € Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Starter Kit con 3 Lampadine, 1 Bridge e 1 Telecomando Dimmer Switch, 9W [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 122,91 € Click qui per approfondire

Philips Hue Sensore di Movimento per Accensione e Spegnimento, Batterie Incluse, Bianco In offerta a 34,99 € Click qui per approfondire

Philips Hue Lighting Telecomando Dimmer Switch per Sistema, Bianco In offerta a 24,9 € Click qui per approfondire

Philips Hue Dimming Kit, Contiene una Lampadina Philips Hue White E27 e un Telecomando Dimmer Switch [Classe di efficienza energetica A+] – In offerta a 33,41 € Click qui per approfondire

Philips Lighting LightStrip Plus Striscia LED 11 W, Bianco, 1 m (Estensione per Kit Base da 2 m) In offerta a 24,95 € Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Lampadina LED E27, 9 W, 1 Pezzo [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 34,95 € Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Set 2 Faretti Spot LED, Controllabile via App, Attacco GU10, 5.5 W, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 59,95 € Click qui per approfondire

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit con 2 Lampadine E27 e un Bridge [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 114,99 € Click qui per approfondire

Philips Hue White Starter Kit con 3 Lampadine LED E27, 1 Bridge e 1 Telecomando Dimmer Switch, luce bianca calda, 9W [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 89,99 € Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Faretto Spot LED, Controllabile via App, Attacco GU10, 5.5 W, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 29,99 € Click qui per approfondire

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit con 3 Lampadine GU10, 1 Bridge e 1 Telecomando Dimmer Switch, Bianco [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 175,17 € Click qui per approfondire

Philips Hue White and Color Ambiance Lampadina LED, E27, 9.5 W, Controllabile via App [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 48,19 € Click qui per approfondire

Philips Lighting Lampada da Tavolo Wellner 4440156P7 Hue LED E27, 9.5 W, Bianco, 28.6 x 28.6 x 19.2 cm [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 95,99 € Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Lampadine LED, Attacco E27, 9 W, 2 Pezzi [Classe di efficienza energetica A+] – In offerta a 50,65 € Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Lampadina Singola, Attacco E14 [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 29,99 € Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Felicity Lampada da Tavolo con Lampadina Inclusa [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 98,78 € Click qui per approfondire