Rarissimo sconto sull’ultima Apple Tv, prezzo da 149€

E rarissimo trovare Apple TV in sconto e praticamente impossibile trovarla su Amazon. Oggi succedono tutte e due le cose permettendovi di comprare questo media extender al prezzo migliore che abbiamo visto: 149€

Quella in sconto è l’ultima versione della Apple TV, quella con il processore più potente e telecomando che si ricarica via USB-C. Macitynet l’ha recensita qui, nell’autunno scorso.

Che cosa fa Apple TV, lo sapete: vi permette di collegare la vostra TV non solo alle stazioni TV e Radio in streaming ma anche di giocare. Controlla telecamere e accessori e può gestire tutta la Smart Home Homekit anche da fuori casa.

Apple TV 4K offre elevata qualità sul video. gestisce l’HDR sui video in streaming in alta definizione e con un framerate molto elevato, come ad esempio i video registrati con gli ultimi iPhone. Offre anche un nuovo sistema di correzione del colore che permette di utilizzare un iPhone recente per ottenere il meglio dalla propria TV.

Il telecomando, (in vendita anche separatamente) è in alluminio e presenta un clickpad touch che permette di utilizzare le gesture e un pad a cinque vie. Sul telecomando anche un nuovo pulsante laterale per richiamare Siri e un secondo bottone che permette di spegnere tutto, televisore compreso.

La versione 128 GB supporta la connettività Wi-Fi 6. La versione da 256 GB ha anche la porta Ethernet e il supporto della connettività Thread per i dispositivi domotici.

Di Apple Tv non ricordiamo un singolo sconto negli ultimi due anni. Quindi quello di oggi è una rarità assoluta e un affare da prendere al volo anche perchè l’ultimo sconto che ricordiamo era sotto il 10%, ora è al 12%

Cliccate qui per comprarla a partire da 149€ (169 € per la consigliabile versione da 256 GB con Ethernet e supporto Thread)