PlayStation 5, Sony riduce le previsioni di vendita

Sony ha ridotto significativamente le previsioni di vendita di PlayStation 5 per l’anno fiscale 2023 e ora prevede di vendere 21 milioni di unità, rispetto alla precedente previsione di 25 milioni.

Ciò nonostante abbia registrato un record di entrate trimestrali, con 8,2 milioni di PS5 vendute durante la stagione delle feste. Finora, durante l’anno fiscale in corso, Sony ha venduto 16,4 milioni di console, portando il totale a 54,8 milioni complessivi.

Sony ha annunciato a dicembre di aver venduto 50 milioni di unità di PS5 in tre anni, fino al 9 dicembre 2023. Non si tratta di un vero e proprio record, essendo il risultato raggiunto in solo una settimana in più rispetto al tempo impiegato da PS4. Certo quest’ultima non è stata ostacolata da problemi nella catena di approvvigionamento e da una pandemia mondiale, come invece accaduto per la console attuale.

Le entrate sono aumentate del 16% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, grazie in parte alle migliori vendite di titoli terze parti. Tuttavia, il reddito operativo è diminuito significativamente del 26%, a causa di una flessione nelle vendite di software prime parti e di perdite hardware dovute alle promozioni. In altre parole, le vendite di PS5 non stanno soddisfacendo le aspettative dell’azienda nonostante gli sconti.

Sony ha registrato vendite più elevate in tutti e tre i trimestri di quest’anno rispetto all’anno scorso anche se tale risultato potrebbe non essere replicato quest’anno, poiché la società prevede vendite di soli 4,6 milioni nel quarto trimestre del 2023 (febbraio-aprile), rispetto ai 6,3 milioni nel quarto trimestre del 2022.

Per quanto riguarda i nuovi giochi prime parti, Sony ha sottolineato che Marvel’s Spider-Man 2 ha venduto 10 milioni di copie al 4 febbraio scorso dal suo rilascio avvenuto nell’ottobre 2023.

Quasi tutte le altre divisioni Sony hanno registrato entrate in aumento, inclusa la divisione Imaging & Sensor Solutions, anche grazie al fatto che Sony produce sensori per iPhone e molti altri smarpthone e dispositivi, insieme alla sezione Pictures e Music.

