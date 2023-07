Arlo Ultra 2, i kit di sicurezza 4W WiFi sono in sconto fino al 39% su Amazon

Il Prime Day Amazon è terminato, ma gli sconti assolutamente no. Anzi, il kit di telecamere di sicurezza Arlo Ultra 2 si acquista in offerta, con diminuzione di prezzo fino al 39%. In sconto i kit da 2, 3 e 4 telecamere. Clicca qui per acquistarle.

Una delle caratteristiche più impressionanti del sistema di sicurezza Arlo Ultra 2 è la sua capacità di catturare video in 4K con supporto HDR. Questa risoluzione non solo offre immagini estremamente dettagliate e precise, ma consente anche uno zoom fino a 12x così da non perdere i dettagli più importanti.

Inoltre, questa telecamera è dotata di un faretto integrato che può essere attivato dal movimento, così da illuminare l’area circostante e rendere visibile la presenza di un sistema di sicurezza attivo, scoraggiando eventuali malintenzionati.

Un vantaggio significativo di Arlo Ultra 2 è la sua completa assenza di fili. Grazie al design senza fili e all’alimentazione a batteria, l’installazione della telecamera è rapida e semplice. La visuale di 180 gradi di Arlo Ultra 2 garantisce una copertura ampia e completa dell’area monitorata. Ovviamente non rinunciano alla possibilità di streaming live, avvisi di movimento e conversazione bidirezionale direttamente sul proprio smartphone.

La funzione di zoom digitale automatico e il tracking consentono di non perdere mai i dettagli importanti, mentre la sirena integrata fuga da ulteriore deterrente per suonare automaticamente quando viene rilevato un movimento sospetto.

Infine, Arlo Ultra 2 offre un’esperienza audio avanzata. Grazie alla sofisticata tecnologia di eliminazione del rumore e all’audio full duplex bidirezionale, è possibile ascoltare in modo chiaro i visitatori e comunicare con loro senza problemi.

Arlo Ultra 2 è una delle telecamere di sorveglianza 4K senza fili più avanzate sul mercato, che offre una vasta gamma di funzionalità. Con la sua risoluzione 4K, il faretto integrato, la facilità di installazione, l’ampio angolo di cattura, il tracking automatico, l’allarme casa e l’audio di alta qualità, Arlo Ultra 2 rappresenta un’opzione eccellente per chi desidera proteggere la propria casa con un sistema di sicurezza affidabile e di qualità superiore.

Al momento è in sconto su Amazon nei bundle da 2,3 o 4 telecamere, con sconti fino al 39% sul prezzo di listino. Per acquistarle cliccate direttamente a questo indirizzo.