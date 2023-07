Sony investe forte in ricerca sviluppo giochi e realtà mista

Sony ha annunciato la sua intenzione di incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore dei videogiochi, concentrandosi in particolare sui giochi live service tipo Fortnite e su quelli che sfruttano tecnologie di realtà mista.

Questo è quanto riportato da Nikkei, secondo cui entro l’anno fiscale 2023, l’azienda prevede di destinare 2,13 miliardi di dollari a questo segmento, rappresentando circa il 40% della spesa complessiva in R&S, più del doppio di quanto investito nel 2020. L’obiettivo è quello di rafforzare la propria posizione nel cloud gaming e nella realtà virtuale, soprattutto in previsione dell’eventuale acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Finora Sony ha basato la sua strategia principalmente sui giochi di successo incentrati sulla trama, come God of War e Horizon Zero Dawn, mentre i giochi live service seguono un modello differente. Invece di creare un gioco e passare immediatamente al successivo, le aziende sviluppano titoli che possono essere costantemente aggiornati nel tempo, generando entrate grazie a nuovi contenuti come mappe stagionali, skin e armi. Overwatch e League of Legends sono esempi di questo tipo di giochi.

Tuttavia, Sony è in ritardo rispetto ai suoi concorrenti in questo settore, contando solo un gioco live service nel 2021. Tuttavia, l’azienda mira ad ampliare il proprio portfolio includendo 12 giochi live service entro marzo 2026. Per raggiungere tale obiettivo, intende destinare il 55% dello sviluppo dei giochi per PS5 ai giochi live service entro marzo 2024, aumentando questa percentuale al 60% entro marzo 2026.

C’è anche il metaverso

Allo stesso tempo Sony intende investire maggiormente nel cosiddetto “metaverso”, concentrando gli sforzi nello sviluppo della realtà estesa, che comprende realtà virtuale, realtà aumentata e mixed reality.

A tal fine, l’azienda prevede di combinare le risorse di nove studi di sviluppo di giochi di sua proprietà (totale o parziale) distribuiti in vari paesi, tra cui Epic Games, noto per il suo motore grafico Unreal Engine, che contribuisce allo sviluppo di applicazioni di realtà aumentata. Questa mossa è motivata dal prossimo lancio di Apple Vision Pro e dal recente lancio del visore PSVR2 di Sony.

L’aumento degli investimenti dimostra l’importanza dei videogiochi nel portafoglio complessivo di Sony. Il segmento dei giochi e dei servizi di rete rappresenta ormai una parte consistente dei guadagni dell’azienda, superando di gran lunga segmenti come l’imaging, il settore cinematografico e quello televisivo. Inoltre, Sony riconosce la necessità di adattarsi alla realtà in cui lo sviluppo dei giochi sta evolvendo verso un modello diverso.

