Offerte di primavera, OnePlus 12 5G con camera Hasselblad 900 euro

Tra le offerte della primavera Amazon c’è pure OnePlus 12, lo smartphone che si colloca al top dei terminali Android puntando sull’integrazione del software con hardware di ultima generazione. Ecco il link per acquistarlo in sconto a 902 euro.

Si tratta di uno dei primi terminali con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che promette prestazioni di calcolo fino al 30% superiori e fino al 25% di miglioramenti nella grafica, il tutto o offrendo allo stesso tempo un incremento del 10% nell’efficienza energetica rispetto alla CPU predente.

Tra le principali caratteristiche tecniche il terminale monta velocissime memorie, ROM UFS 4.0 e chip di memoria RAM LPDDR5X. Gli utenti potranno così sfruttare il terminale al massimo delle prestazioni sullo schermo AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione QHD+ (2K) con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una luminosità massima record di ben 5.400 nit.

Impressionante il comparto fotografico con tre obiettivi: la fotocamera principale da 50 MP sviluppata in collaborazione con Hasselblad su componenti Sony un teleobiettivo periscopico da 64 MP con zoom ottico 3x e digitale fino a 120X, infine un obiettivo ultra grandangolare con sensore da 48MP.

Le funzioni fotografiche sfruttano un nuovo algoritmo HDR e ottimizzazioni e software Hasselblad. Da record anche il comparto batteria e ricarica: il terminale è alimentato da da un accumulatore da 5.400 mAh e con tecnologia Supervooc ricarica con filo a 100W oppure wireless fino a 50W. Tutte le immagini di questo articolo sono di OnePlus.

Il terminale, solitamente, ha un listino di 1099 euro, che non aiuta a classificarlo come i più convenienti nella fascia di prezzo, ma al momento è in sconto di quasi 200 euro. Ed infatti, per le offerte della primavera Amazon lo si porta a casa a 902 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.