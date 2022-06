Bagaglio a mano American Tourister, solo 106 € se pagate con VISA

Una valigia American Tourister ad un prezzo speciale, solo 106,24 euro. Questa è l’offerta che è possibile ottenere su Amazon sfruttando una promozione sulla carta di credito VISA che si combina con uno sconto sulla valigia stessa.

La valigia di cui parliamo è sulla valigia espandibile American Tourister Soundbox nella misura bagaglio a mano, ovvero 55 x 40 x 23 cm con 41 Litri di capienza. Si tratta di un trolley a quattro ruote, perfetto per la cappelliera degli aerei.

È realizzata in polipropilene, caratterizzata da un design a cerchi concentrici che ricorda i dischi in vinile (da cui il nome). È la prima valigia American Tourister in polipropilene con chiusura con zip ed espandibilità, che consente di aumentarne il volume.

La parte interna ha una chiusura a zip, elastici ad incrocio e una piccola tasca. La paratia divisoria ha anch’essa una tasca. La chiusura principale delle due metà della valigia è sempre a zip. La chiusura a combinazione è compatibile con le chiavi di sicurezza TSA

La valigia American Tourister Soundbox ha un prezzo ufficiale di 160 euro. Amazon la vende scontata a 124,99 euro. Ma se pagate usando la carta di credito Visa nel contesto di una promozione per i detentori di questo modo di pagamento, ottenete un extra sconto che la porta a 106,24 euro. Un vero affare

