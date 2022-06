Apple Community Plus premia i migliori dei forum di supporto

Il nuovo programma Community+ di Apple è progettato per riconoscere e premiare “l’atteggiamento positivo, l’esperienza e la curiosità” degli utenti che frequentano i forum di supporto, così da aiutare altri utenti a risolvere i problemi tecnici: in queste ore il colosso ha lanciato il servizio che premia i migliori supporter.

Il programma Apple Community+ ha debuttato silenziosamente in tutto il mondo, limitato agli invitati selezionati. Così l’azienda fornisce linee guida su ciò che sta cercando:

La partecipazione al programma Apple Community+ è solo su invito. Cerchiamo stelle splendenti, membri della comunità di alto livello che incarnano le qualità che rendono il nostro spazio caldo e accogliente Sono impegnati e attivi nella comunità. Condividono contenuti di qualità e risposte utili per costruire la loro reputazione. E, soprattutto, sono modelli il cui carattere motiva gli altri ed eleva la nostra comunità I membri del programma condividono intuizioni utili e conoscenze infinite, fanno sentire tutti i benvenuti e ispirano gli altri attraverso una collaborazione ponderata

Apple continua dicendo che ci sono vantaggi speciali associati allo status. Gli utenti Apple possono partecipare alle comunità di supporto Apple per guadagnare punti, livelli e premi e accrescere la loro reputazione: gli elenchi con le ripartizioni tra livelli e la descrizione di vantaggi e premi sono disponibili nella pagina web dedicata di Apple.

Le comunità di supporto Apple sono per lo più guidate dagli utenti, che creano e pubblicano la maggior parte dei post, delle domande e delle risposte, con interventi più limitati e mirati da parte di dipendenti e addetti al supporto di Apple.

I forum della Community di supporto Apple offrono una serie di opzioni per la risoluzione di problemi e, in alcuni casi, la comunicazione da parte di altri utenti su problemi tecnici. La migliore risposta degli utenti del forum per una domanda è evidenziata nella parte superiore di un thread del forum per semplificare il processo di rilevamento delle informazioni, se viene trovata ed è disponibile.

Ricordiamo che l’app Supporto Apple si scarica gratuitamente su App Store ed è localizzata anche in lingua italiana