L’update a macOS 15.0.1 crea problemi a Time Machine con alcuni NAS

Rilasciato la scorsa settimana, l’update a macOS 15.0.1 risolve un problema di compatibilità con software di sicurezza di terze parti, ma presenta un diverso problema legato a Time Machine.

Lo riferisce il francese Macg, spiegando che alcuni utenti che hanno installato l’update a macOS 15.0.1 non riescono più a fare il backup sui loro NAS con Time Machine.

Un redattore di Mag spiega di avere notato il problema su un MacBook Air con chip M1: il backup su un NAS QNAP si avvia ma si interrompe mostrando un errore; il messaggio di errore non è uguale per tutti gli utenti ma sembra essere legato al Firewall. Disattivando quest’ultimo i backup si avviano senza problemi.

