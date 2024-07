Sconto batteria Anker 30W per dimenticare tutti i cavi a 31,99€

Pubblicità

Anker riesce sempre a mettere un tocco di originalità nei suoi prodotti. E questo vale anche per la batteria Anker Nano Powerbank su cui arriva un forte sconto, solo 35€,

Parliamo della prima e probabilmente unica batteria per cui non serve alcun cavo aggiuntivo. Ne ha infatti uno integrato USB-C che serve sia per ricaricare il dispositivo che per ricaricare la batteria stessa.

Questa è una peculiarità che consente, come appena accennato, di dimenticarsi a casa qualunque cavo se avete un telefono, come iPhone 15, dotato di porta USB-C. Da una parte ricaricate la batteria usando il cavo integrato e quando avete finito, ricaricate il telefono con lo stesso cavo.

Se poi volete usare per ragioni comodità o perché il vostro telefono non ha una porta compatibile, un altro cavo, ci sono anche due porte integrate nella batteria: una USB-C e una USB-A.

La Anker Nano Powerbank ha anche una seconda peculiarità: una potenza di 30W. Questo significa che ha la capacità di caricare al massimo della velocità anche un iPad. Volendo può servire come batteria di emergenza per un MacBook Air che come minimo richiede appunto 30W (anche se i 10mila mAh possono garantire che una ricarica parziale della sua batteria). Nessuna batteria di queste dimensioni ricarica a 30W.

I 30W valgono anche in ingresso. Questo significa che usando un caricabatterie adeguato la sua carica si ripristinerà in circa 90 minuti contro le tre se non quattro ore di alcune batterie con pari capacità.

La batteria Anker Nano Powerbank costerebbe 55,99€. Oggi grazie ad un’offerta del giorno e ad uno sconto che cliccate in pagina la pagate solo 35€ ,99€