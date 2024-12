Arrivano le specifiche HDMI 2.2 e probabilmente serviranno nuovi cavi

Pubblicità

Il Forum HDMI, l’organizzazione che si occupa dello sviluppo delle specifiche HDMI, ha fatto sapere che a gennaio nell’ambito del CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, presenterà nuove specifiche (quelle che saranno probabilmente denominate HDMI 2.2) offrendo supporto a “una vasta gamma di alte risoluzioni e refresh rate”, supportate da una nuova tipologia di cavo.

Le specifiche HDMI 2.1 risalgono al 2017 supportano larghezza di banda di 48Gbps, refresh rate variabile fino a 120Hz e risoluzione fino a 10240 x 4320. Stando a quanto riferisce il sito The Verge, le nuove specifiche HDMI dovrebbero spingere ancora più in là i limiti, offrendo il supporto a risoluzioni e framerate ancora più elevati, senza bisogno della Display Stream Compression (DSC), la tecnica di compressione lossless sviluppata dalla Video Electronics Standards Association (VESA) che consente di ottenere risoluzioni maggiori a frequenze di aggiornamento più elevate, quella usata sia negli standard DisplayPort 1.4+ che HDMI 2.1.

Così come succedere con i cavi USB-C, anche i cavi HDMI non sono tutti uguali e bisogna tenere conto di tutta una serie di parametri prima di acquistarli; le complicazioni sono arrivate in particolare con gli standard HDMI 2.0 prima e HDMI 2.1a dopo, due aggiornamenti dello standard che hanno aumentato notevolmente il quantitativo di dati gestiti per offrire nuove funzioni. Se fino a qualche anno addietro bastava un semplice cavo HDMI, ora segnali 4K, HDR e ancora di più con i 120Hz o l’8K è fondamentale scegliere il cavo giusto per non incappare in malfunzionamenti.

È probabile che i nuovi cavi HDMI 2.2 rimarranno apparentemente identici dal punto di vista del connettore; cambierà, invece, la capacità di gestire la banda passante e altre funzioni; quando saranno disponibili sarà bene assicurarsi che i nuovi cavi siano compatibili con l’ultimo standard per avere la garanzia di poter sfruttare le novità introdotte con l’ultima versione di HDMI.

Ricordiamo che i cavi ad alta velocità sono accompagnati da un QR Code e che, in sinergia con l‘app HDMI Cable Certification (qui per iOS e qui per Android) è possibile verificare in modo veloce autenticità del prodotto e altre caratteristiche. Al momento sono in vendita cavi Ultra High Speed (quelli più vecchi) e cavi Premium High Speed HDMI Cable o Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (questi ultimi possono inviare segnali via Ethernet).