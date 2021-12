Forno per pizza Ferrari Delizia a prezzo mai visto, 79,00€

Certo c’è poco di tecnologico in un fornetto per pizza. Ma siamo pronti a scommettere che molti di coloro che leggono tra serate di codice, sessioni ai videogiochi, maratone con le serie Tv, sarebbero felicissimi di sapere che possono mettere le mani sul Ferrari Delizia, il più popolare di questi accessori per la cucina, a solo 79,99 euro, il prezzo più basso di sempre.

Il Ferrari Delizia ha bisogno di pochissime presentazioni perchè, come accennato, è forse il più noto dei fornetti per pizza. Ha la dimensione standard di una pizza da forno, temperatura fino a 400 gradi, riscaldamento rapido, superficie in pietra refrattaria. Riscaldato da due resistenze una sopra e una sotto la superficie di cottura, garantisce la rapida preparazione di ogni tipo di pizza. La temperatura elevata e il ridotto tempo di cottura sono il segreto di un’ottima pizza anche in casa; qui in circa 5 minuti grazie è possibile avere le classiche pizze a crosta alta, ben cotte, gustose e guarnite come meglio vi piace. Il fornetto Delizia Ferrari è semplicissimo da usare: si regolano temperatura e tempo di cottura e tutto è fatto.

Tecnicamente parliamo di un forno da 1200W con diametro di cottura da 31 centimetri, doppia resistenza riscaldante, realizzato in acciaio corazzato. Nella scatola trovate: forno pizza, palette in alluminio, ricettario, manuale e garanzia.

Il Ferrari Delizia costa 119 euro. Ogni tanto si trova a prezzo più basso ma non l’abbiamo mai visto, neppure nei giorni del Black Friday a 79,00. Spedito e con arrivo garantito prima di Natale è un ottima idea anche da mettere sotto l’albero.

Click qui per acquistare