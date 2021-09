Logitech C920 HD Pro perfetta per videoconferenza e YouTube: solo 59,99 euro

Una videocamera top, perfetta per videcomunicazione con Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, a metà prezzo,. È questa l’offerta che trovate (probabilmente per pochissimo) su Amazon dove la Logitech C920 HD Pro viene oggi offerta a 59,99 euro invece che 103,99 euro.

Stiamo parlando di una periferica di alto livello, capace di registrare video in Full HD con audio di qualità grazie al doppio microfono. L’obiettivo è in vetro a cinque elementi ed integra funzionalità di messa a fuoco automatica premium per acquisire e registrare video nitidi e ben definiti.

La Logitech C920 HD Pro è dotata di correzione automatica della luminosità HD, ottimizzando le condizioni di illuminazione per produrre immagini luminose e con contrasto ottimale anche in condizioni di scarsa luminosità.

Come accennato è presente un sistema a due microfoni (uno su ciascun lato della videocamera) che permette di acquisire audio stereo naturale mentre vengono filtrati i rumori di fondo.

1 di 3

Compatibile con Windows 7, Windows 8, Windows 10 o successivo e con la maggior parte delle applicazioni di videochiamata, funziona in modalità USB Video Device Class (UVC) anche con macOS 10.6 o successivo (HD 720p su FaceTime per Mac o altre applicazioni di chiamata video supportati; registrazione video Full HD 1080p con QuickTime Player) e Chrome OS – Android v 5.0 o successivo.

Con queste caratteristiche non è solo perfetta per videoconferenze ma anche per video YouTube. Grazie al fatto che è collegata via Wifi potete spostarla e posizionarla come meglio credete senza essere vincolati al coperchio del Mac (nel caso abbiate un portatile).

Logitech C920 HD Pro è andata a volte in sconto ma il prezzo di oggi, 59,99 euro, è di gran lunga il più basso mai visto. Click per comprare