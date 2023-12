Batteria Magsafe Anker a 22,75 euro, 5000 mAh, ricarica senza cavo e connessione magnetica

Se avete uno iPhone con tecnologia Magsafe oggi c’è un’offerta per voi: la batteria magnetica Anker 321 e che potete comprare a 22,75 €.

La batteria di cui parliamo è molto simile alla batteria Magsafe di Apple che oggi è stata dismessa: permette di ricaricare l’iPhone in mobilità applicata alla parte posteriore di qualunque iPhone compatibile Magsafe, quindi dal 12 in su inclusi i 14 e i 15 (anche se nella descrizione della batteria non ci sono). Grazie alla Anker 321 potete ricaricare l’iPhone, mentre lo si trasporta oppure lo si continua ad utilizzare senza l’ingombro di cavi.

La differenza principale con la batteria Magsafe è nella velocità di ricarica: la batteria Anker ricarica a 7,5W, la batteria Apple ricarica o forse è meglio dire ricaricava invece a 15W. Mancano anche una serie di funzioni di integrazione con il sitema operativo che, ovviamente, solo Apple può fornire, ma per il resto non ha nulla di che invidiare alla batteria Apple.

La sua peculiarità è nello spessore in rapporto alla carica. Parliamo di meno di due centimetri per 5000 mAh. In pratica, visto che parliamo di una batteria da 5V, possiamo ricaricare facilmente un iPhone anche iPhone Pro Max, interamente una volta e raddoppiare la sua autonomia.

Si tratta di una batteria che oggi è stata superata da altri modelli tra cui quelli con supporto da tavolo come il modello 622. Anche per questo Anker la propone in forte sconto e ad un prezzo largamente competitivo con quello di batterie tradizionali senza Magsafe

Click qui per acquistarla a solo 22,75€.