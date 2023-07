Offerta-furto, 12 batterie alcaline Varta AAA a solo 3,90 €

Le batterie sono spesso al centro di offerte nel corso del Prime Day quando vengono presentate a prezzi molto competitivi. In questo momento però, non c’è un’offerta migliore di quelle che vi prpone un pacchetto da 12 batterie Varta AAA a 3,90€.

Stiamo parlando di batterie di alta qualità, quali quelle che riesce a fare un marchio specializzato come Varta, prodotto e per le quali è nota. Batterie alcaline e a lunga durata con una capacità energetica di livello assoluto.

Del resto basta scorrere i giudizi di chi le ha comprate e il numero dei clienti per capire che sono considerate tra le migliori del mercato.

Il pacchetto da 12 rappresenta l’ideale per una scorta “intelligente” al miglior prezzo possibile. Non pareggia dal punto di vista della quantità e del prezzo unitario “cartoni” che Amazon riserva a chi ha necessità di acquistare un grande numero di batterie come alberghi, aziende, scuole e così via. Ma per chi ha necessità di avere in casa un buon numero di batterie ad un prezzo ottimo, al momento, come detto, non abbiamo trovato di meglio.

Per la tipologia e la qualità del prodotto, si tratta di un acquisto consigliato a tutti coloro che hanno in casa dispositivi compatibili con le batterie AAA e che vogliono spendere il meno possibile per avere la miglior qualità, che qui significa anche autonomia, possibile.

La confezione denominata 8+4 contiene, alla fine, 12 batteria AAA. Ciascuna alla fine costa 0,33 euro. Batterie di qualità paragonabile costano da tre volte fino anche a quattro volte anche se comprate in pacchetti con una maggior quantità di unità. Questo stesso pacchetto mediamente costa il doppio

